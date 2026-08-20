کد خبر: 1375110
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۷
سیاست » اخبار کلی

پورجمشیدیان خبر داد: مساعدت دولت برای خرید و واردات اتوبوس

1 رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی تاکید کرد: یک مصوبه برای خرید و واردات دو هزار دستگاه اتوبوس و یک مصوبه سه هزار دستگاهی داریم، اما در روند خرید و واردات اتوبوس مشکلاتی وجود دارد که به دلیل دخیل بودن دستگاه‌های مختلف، زمان‌بر می‌شود.

جوان آنلاین: علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش حمل‌ونقل در برگزاری مراسم اربعین امام حسین (ع) گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در برگزاری مراسم اربعین امام حسین (ع)، موضوع حمل‌ونقل، به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی و به‌خصوص اتوبوس است.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع از سال‌های قبل همواره پیگیری شده است اظهار کرد: حمل‌ونقل هم برای اربعین بسیار تأثیرگذار است و هم برای سایر مناسبت‌ها و نیاز‌های عمومی مردم در سفر‌هایی که دارند، اهمیت دارد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با تاکید بر اینکه دولت در تصویب خرید و واردات اتوبوس، مساعدت کرده است تصریح کرد: یک مصوبه برای خرید و واردات دو هزار دستگاه اتوبوس و یک مصوبه سه هزار دستگاهی داریم، اما در روند خرید و واردات اتوبوس مشکلاتی وجود دارد که به دلیل دخیل بودن دستگاه‌های مختلف، زمان‌بر می‌شود.

پورجمشیدیان در ادامه با اشاره به نشست مشترک با معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور، ایشان نیز مشکل را شنیدند و درباره آن بحث کردند و قول دادند طرحی ارائه شود تا مشخص شود برای تسهیل واردات اتوبوس چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا سرعت بیشتری پیدا کند.

وی در ادامه بیان کرد: با کمک دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که در بحث واردات دخیل هستند، اجماع خوبی ایجاد شود و بتوانیم این نقیصه را در کشور، ابتدا برای اربعین و سپس برای سایر مناسبت‌ها و نیاز‌های کشور در طول سال، حل کنیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته برای تأمین ارز مورد نیاز زائران و مواکب بیان کرد: هر میزان ارزی که برای زائران اربعین امام حسین (ع) و مواکبی که به ارز نیاز داشتند، درخواست کردیم، بانک مرکزی تأمین کرد.

پورجمشیدیان با بیان اینکه مردم انتظار داشتند قیمت ارز مقداری مناسب‌تر باشد گفت: مسئله این بوده که همه این ارز یک‌جا وارد نشده و بانک‌های مختلف در واردات ارز دخیل بودند و، چون قیمت‌های متفاوتی وارد کرده بودند، از نظر قیمت آنچه انتظار داشتیم، محقق نشد. اصل تأمین ارز، مطلب بسیار مهمی است که انجام شده است.

برچسب ها: ستاد اربعین حسینی ، واردات ، اتوبوس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

تنگه و تقویم جنگ

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

غافلگیری بنزینی ممنوع!

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

شکست ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان!

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

مستقیم حرم عبد‌العظیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

مردی که خنده را زندگی کرد 

نوبت حل مسائل

خودکشی ملوانان ناو آبراهام لینکلن یک رسوایی ملی!

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

حقابه مارون، نفس تازه نخلستان‌های خوزستان

علی نصیریان مهمان نخستین برنامه «هم‌کلام»

 قصه هنوز برای کودکان زنده است اگر روایت کنیم 

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار