پورجمشیدیان خبر داد: مساعدت دولت برای خرید و واردات اتوبوس

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی تاکید کرد: یک مصوبه برای خرید و واردات دو هزار دستگاه اتوبوس و یک مصوبه سه هزار دستگاهی داریم، اما در روند خرید و واردات اتوبوس مشکلاتی وجود دارد که به دلیل دخیل بودن دستگاه‌های مختلف، زمان‌بر می‌شود.

جوان آنلاین: علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش حمل‌ونقل در برگزاری مراسم اربعین امام حسین (ع) گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در برگزاری مراسم اربعین امام حسین (ع)، موضوع حمل‌ونقل، به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی و به‌خصوص اتوبوس است.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع از سال‌های قبل همواره پیگیری شده است اظهار کرد: حمل‌ونقل هم برای اربعین بسیار تأثیرگذار است و هم برای سایر مناسبت‌ها و نیاز‌های عمومی مردم در سفر‌هایی که دارند، اهمیت دارد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با تاکید بر اینکه دولت در تصویب خرید و واردات اتوبوس، مساعدت کرده است تصریح کرد: یک مصوبه برای خرید و واردات دو هزار دستگاه اتوبوس و یک مصوبه سه هزار دستگاهی داریم، اما در روند خرید و واردات اتوبوس مشکلاتی وجود دارد که به دلیل دخیل بودن دستگاه‌های مختلف، زمان‌بر می‌شود.

پورجمشیدیان در ادامه با اشاره به نشست مشترک با معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور، ایشان نیز مشکل را شنیدند و درباره آن بحث کردند و قول دادند طرحی ارائه شود تا مشخص شود برای تسهیل واردات اتوبوس چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا سرعت بیشتری پیدا کند.

وی در ادامه بیان کرد: با کمک دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که در بحث واردات دخیل هستند، اجماع خوبی ایجاد شود و بتوانیم این نقیصه را در کشور، ابتدا برای اربعین و سپس برای سایر مناسبت‌ها و نیاز‌های کشور در طول سال، حل کنیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته برای تأمین ارز مورد نیاز زائران و مواکب بیان کرد: هر میزان ارزی که برای زائران اربعین امام حسین (ع) و مواکبی که به ارز نیاز داشتند، درخواست کردیم، بانک مرکزی تأمین کرد.

پورجمشیدیان با بیان اینکه مردم انتظار داشتند قیمت ارز مقداری مناسب‌تر باشد گفت: مسئله این بوده که همه این ارز یک‌جا وارد نشده و بانک‌های مختلف در واردات ارز دخیل بودند و، چون قیمت‌های متفاوتی وارد کرده بودند، از نظر قیمت آنچه انتظار داشتیم، محقق نشد. اصل تأمین ارز، مطلب بسیار مهمی است که انجام شده است.