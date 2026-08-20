وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به موضع همتای بریتانیایی خود درباره طرح شهرک‌سازی واکنش نشان داده و این اظهارات را جانبدارانه خواند.

جوان آنلاین: گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اظهارات «اد میلیبند»، وزیر خارجه انگلیس را که اعلام کرده بود کشورش نابودی راهکار دو دولتی را نخواهد پذیرفت، رد کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش روسیا الیوم، ساعر در ادامه افزود: من اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا و لحن جانبدارانه و متکبرانه‌ای را که سخنان او داشت، قاطعانه رد می‌کنم.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: بریتانیا همچنان بر مناطقی استعماری در دوردست و خارج از سواحل خود کنترل دارد و اینکه برای مردم یهود درباره مکانی که می‌توانند در سرزمین تاریخی کوچک خود زندگی کنند، سخنرانی کند، امری پوچ و بی‌معناست.

گدعون ساعر گفت تصمیمات مربوط به توسعه در منطقه E۱ به تازگی اتخاذ نشده، بلکه به سال ۲۰۲۵ بازمی‌گردد و روند ارائه مناقصه نیز ماه‌ها ادامه داشته است و برخی اسناد آن در روز‌های اخیر منتشر شده‌اند.

وی وزیر امور خارجه انگلیس را به «جانبداری کامل» متهم کرد و گفت لندن در حالی اسرائیل را محکوم می‌کند که از «تروریسم و تحریک فلسطینی» حمایت و از تأمین مالی تشکیلات خودگردان فلسطین از اقدامات خشونت‌آمیز چشم‌پوشی می‌کند.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تصمیم دولت بریتانیا برای آسیب زدن به روابط میان لندن و تل‌آویو را تأسف‌بار خواند و گفت که اسرائیل قربانی منفعل این سیاست نخواهد بود.

پیشتر، وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد: ما کاردار اسرائیل را برای اعتراض به مناقصه پروژه شهرک‌سازی E۱ احضار کردیم. از دولت نتانیاهو خواستیم که فوراً پروژه شهرک‌سازی E۱ را لغو کند.

این وزارتخانه تأکید کرد: مناقصه دولت اسرائیل برای پروژه شهرک‌سازی E۱ گامی غیر قابل قبول و مخرب است. ما در حالی که اسرائیل راه حل دو دولتی را نابود می‌کند، بیکار نخواهیم نشست.