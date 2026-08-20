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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

پیام حملات اسرائیل در فرودگاه ابوالظهور برای ترکیه: سوریه را ترک کنید!

2 سردبیر رای‌الیوم حملات صهیونیست‌ها به فرودگاه ابوالظهور در سوریه را حامل پیام‌هایی برای اردوغان و ترکیه دانست.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم و تحلیلگر برجسته فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به حملات جدید رژیم صهیونیستی به سوریه و بمباران فرودگاه ابوالظهور در حومه ادلب در شمال سوریه اختصاص داده و نوشت: تشدید حملات هوایی و زمینی در عمق خاک سوریه توسط نیرو‌ها و تانک‌های ارتش اشغالگر اسرائیل در این روز‌ها تأیید می‌کند که هدف، سوریه است، صرف نظر از رژیم حاکم، چه یک جنبش مقاومت باشد و چه یک دولت همسو با صهیونیسم جهانی و پروژه‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه آن.

اسرائیل به دنبال اشغال کامل سوریه با حمایت آمریکاست

عطوان افزود: آنچه اسرائیل با حمایت ایالات متحده می‌خواهد، یک سوریه مطیع، ضعیف، عاری از هویت ملی و نیرو‌های مسلح و قرار گرفتن آن تحت اشغال صهیونیست‌ها، درست مانند بلندی‌های جولان که دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری‌اش به دوست و مربی خود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر هدیه داد.

در ادامه این مقاله آمده است که سه‌شنبه شب، دفتر نخست وزیری رژیم اشغالگر، مسئولیت هشت حمله هوایی انجام شده توسط جنگنده‌های اسرائیلی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب، در نزدیکی حومه حلب، که منجر به خسارات مادی قابل توجهی شد را پذیرفت.

بر اساس این یادداشت، پیش از این، رژیم اشغالگر به بهانه وجود مواضع نظامی ایران در سوریه، این کشور را بمباران می‌کرد و اکنون پایگاه‌های ترکیه را بهانه کرده است. فرودگاه نظامی ابوالظهور که توسط جنگنده‌های صهیونیستی هدف قرار گرفت، محل استقرار نیرو‌های نظامی ترکیه است. این بدان معناست که این حملات هوایی، پیام اولیه‌ای به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و ارتش او، به فاصله کوتاهی از امضای اتحاد سه جانبه با عربستان و پاکستان موسوم به توافق مکه است.

سردبیر روزنامه رای الیوم تصریح کرد: اولین پیامی که رژیم صهیونیستی می‌خواهد به ترکیه و به ویژه شخص اردوغان ارسال کند، این است که جایی برای ترکیه در خاک سوریه وجود ندارد و آنکارا نمی‌تواند نقشی در بازسازی ارتش سوریه داشته باشد؛ زیرا سرزمین سوریه، از شمال تا جنوب، شرق و غرب، متعلق به اسرائیلی‌هاست!

عطوان ادامه داد: در همین زمینه ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه، از نیرو‌های خود که بیشتر جنوب سوریه را در درعا، قنیطره و مناطق دیگر اشغال کرده‌اند، بازدید کرد. او با اعتماد به نفس کامل و به راحتی رفت و آمد می‌کرد، گویی در حال بازرسی از پایگاه‌های نظامی اسرائیل در تل‌آویو، حیفا، دیمونا و بئرالسبع است.

در ادامه این یادداشت تاکید شده است که زمان این بازدید با دقت محاسبه شده بود و تنها یک روز پس از بمباران پایگاه هوایی ابوالظهور در ادلب انجام شد و تلویحاً نشان داد که شمال، جنوب و مرکز سوریه قلمرو اسرائیل است! اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم هفته گذشته در سخنانی گفت که نیرو‌های اسرائیلی "برای همیشه" در جنوب سوریه باقی خواهند ماند.

این تحلیلگر فلسطینی تصریح کرد: این مواضع مقامات صهیونیست بدان معناست که رژیم اشغالگر علیرغم درخواست‌های مکررش، به دنبال هیچ توافق امنیتی با رژیم فعلی سوریه در دمشق نیست. اکنون سوال این است که ارتش ترکیه چگونه به این حملات اسرائیل در دفاع از «سوریه جدید» که آنکارا نقش مهمی در به قدرت رساندن آن در دمشق داشت، پاسخ خواهد داد.

وی افزود: دولت ترکیه علی رغم ادعا‌های خود، کاری برای متوقف کردن جنگ نسل کشی رژیم اشغالگر در غزه انجام نداد؛ با این بهانه که غزه دور است و با آن مرز مشترک ندارد. اما این بهانه در مورد طرح خزنده صهیونیستی برای یهودی‌سازی سوریه صدق نمی‌کند، به ویژه اینکه فرودگاه نظامی ابوالظهور به عنوان مرکز استقرار نظامیان ترکیه در ادلب که هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت، تنها در چند متری مرز ترکیه قرار دارد.

نویسنده این یادداشت در پایان تاکید کرد: هشت حمله اول اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور، ماموریت مخرب و آزمایشی خود را به راحتی و بدون شلیک حتی یک موشک یا گلوله از سوی ترکیه انجام دادند؛ بنابراین آیا همین سناریو در حملات تحریک‌آمیز آینده اسرائیل که ترکیه و رئیس جمهور و نیز ارتش آن را به چالش می‌کشد، تکرار خواهد شد؟ همچنین دولت موقت جدید سوریه چگونه به این توهین‌های اسرائیل پاسخ خواهد داد؟

برچسب ها: اسرائیل ، سوریه ، ترکیه
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