انتقاد کرملین از مشارکت مستقیم انگلیس در جنگ اوکراین

سخنگوی کرملین از آنچه افزایش سطح مشارکت انگلیس در جنگ اوکراین خواند، انتقاد کرد و گفت: موضع لندن در حالی است که برخی کشور‌های اروپایی از حمایت از کی‌یف خسته شده‌اند.

جوان آنلاین: از تاس و ریانووستی، دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: در غرب واقعاً نشانه‌هایی از خستگی از ادامه حمایت از اوکراین مشهود است.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: با این وجود، کشور‌های اروپایی، از جمله انگلیس دیگر طرف‌ها را به ادامه درگیری در اوکراین به هر طریق ممکن تشویق می‌کنند.

وی تصریح کرد: هنوز هسته اصلی کشور‌های حامی اوکراین در اروپا وجود دارند که در حال افزایش مشارکت خود در این جنگ و مشارکت مستقیم در بخش‌های فنی و فناوری هستند که در این زمینه می‌توان از انگلیس نام برد.

به گزارش ایرنا، پیش از این سفارت روسیه در لندن در واکنش به گزارش‌ها درباره استفاده از پهپاد‌های انگلیسی برای حمله به خاک روسیه، این اقدام را گامی عامدانه برای افزایش تنش‌ها ارزیابی کرد. این سفارتخانه اعلام کرد: انگلیس در جنایت‌های خونین کی‌یف و حملات تروریستی آن همدست است.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز سه‌شنبه گفت که روسیه حق دارد دخالت مستقیم انگلیس در حملات به خاک روسیه را به عنوان مشارکت در جنگ اوکراین تلقی کند.

در مقابل، سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در اظهاراتی تاکید کرد که لندن به حمایت نظامی از کی‌یف ادامه خواهد داد و تجهیزات مورد نیاز اوکراین برای دفاع از خود را تامین می‌کند.

هیچ دلیلی برای خوش‌بینی به حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین وجود ندارد

سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش دیگری نیز گفت: در حال حاضر، به دلیل موضع کی‌یف، هیچ زمینه‌ای برای خوش‌بینی در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین وجود ندارد.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، «عملیات ویژه نظامی» روسیه ادامه دارد و پویایی نیرو‌های مسلح روس در خطوط مقدم نبرد به خوبی قابل مشاهده است.

پسکوف در عین حال گفت: مسکو برای تلاش‌های همه کشور‌هایی که صادقانه خواهان کمک به حل‌وفصل بحران اوکراین هستند، ارزش قائل است، اما تعداد این کشور‌ها هنوز اندک است.

سخنگوی کرملین ادامه داد: هنوز تاریخ دقیقی برای سفر ویتکاف و کوشنر فرستادگان رئیس‌جمهور آمریکا به روسیه وجود ندارد؛ مسکو همواره از میزبانی از آنها استقبال می‌کند.

برخی در اوکراین دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند

خبرنگار یک رسانه روس نیز دیدگاه کرملین درباره سخنان فدوروف وزیر دفاع سابق اوکراین درباره بحران سیستماتیک حکومت در اوکراین و لزوم برگزاری انتخابات در این کشور را جویا شد.

پسکوف در پاسخ گفت: حکومت اوکراین یکدست نیست و ما می‌بینیم که بسیاری افراد به طور طبیعی سعی در ماهیگیری از آب گل‌آلود دارند؛ برخی سعی می‌کنند در سخنان خود از دموکراسی و هنجار‌های دموکراتیک استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر، حتی تلاشی در این باره انجام نمی‌دهند.

پوتین در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای شرکت می‌کند

سخنگوی کرملین در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با همتای چینی خود دیدار کند یا خیر، گفت: درباره حضور پوتین در این اجلاس برنامه‌ریزی شده است، اما در زمان مناسب، درباره برنامه دیدار‌های رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه این اجلاس اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک رویدادی مهم و معنادار خواهد بود.

‌بنا بر این گزارش، این اجلاس نهم و دهم شهریور ۱۴۰۵ در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد.

پیش‌تر کرملین اعلام کرده بود که دیدار‌های آتی رهبران روسیه و چین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای (۹ و ۱۰ شهریور۱۴۰۵) در بیشکک قرقیزستان، اجلاس سران گروه بریکس (آبان ۱۴۰۵) در دهلی‌نو هند و نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک در شنجن چین برنامه‌ریزی شده است.

سازمان همکاری شانگهای سال ۲۰۰۱ میلادی تأسیس شد. اعضای این سازمان هم‌اینک جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و بلاروس هستند.

افغانستان و مغولستان اعضای ناظر این سازمان هستند. همچنین کشور‌های مصر، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بحرین، کامبوج، قطر، کویت، لائوس، مالدیو، میانمار، نپال، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و سریلانکا به عنوان شریک گفت‌و‌گو با این سازمان همکاری دارند.

بیست و ششمین اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای قرار است امسال در شهر بیشکک قرقیزستان – رئیس دوره‌ای این سازمان در سال ۲۰۲۶- برگزار شود. شعار این اجلاس، «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای: با هم برای صلح، توسعه و رفاه پایدار» است.

پوتین هنوز برنامه‌ای برای دیدار با وزیر امورخارجه واتیکان ندارد

سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش دیگری نیز گفت: پوتین رئیس جمهور روسیه، در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با اسقف پال گالاگر وزیر امور خارجه واتیکان در هفته آینده ندارد.

وی افزود: تاکنون چنین جلسه‌ای برنامه‌ریزی نشده است، اما مطمئنا تماس‌هایی برقرار خواهد شد.

وزیر امور خارجه واتیکان قرار است سوم تا ششم شهریور ۱۴۰۵ به روسیه سفر کند.