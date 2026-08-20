مصر و قطر امروز (پنجشنبه) در جریان نشستی بر لزوم اجرای کامل تعهدات مربوط به آتش‌بس در غزه تأکید کردند.

جوان آنلاین: عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر و محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در جریان دیدار با یکدیگر در مصر مجدداً بر لزوم پایبندی تمامی طرف‌ها به تعهدات خود در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای خاتمه بخشیدن به جنگ در نوار غزه با هدف برقراری ثبات تأکید کردند.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، در این دیدار، مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه و حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر نیز حضور داشتند.

دو طرف همچنین در جریان این نشست ضرورت افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و تسریع در آغاز روند بازسازی این منطقه را مورد تأکید قرار دادند.

طرف مصری و قطری همچنین در خصوص تداوم هماهنگی میان دو کشور جهت اجرای توافق آتش‌بس و پایان دادن جنگ در غزه و تقویت همکاری‌های مشترک برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای به اتفاق‌نظر رسیدند.

در همین رابطه، بدر عبدالعاطی خاطرنشان کرد، میان میانجیگران آتش‌بس در غزه شامل مصر، قطر و ترکیه، هماهنگی کاملی درباره اجرای توافق وجود دارد.

وی در ادامه تأکید کرد توپ اکنون در زمین اسرائیل است و باید بر اجرای نقشه راه شورای صلح درباره آتش‌بس غزه متمرکز بود.

این اظهارات در حالی بیان شده است که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش‌بس و انجام حملات خود در نوار غزه ادامه می‌دهد و شمار زیادی را به شهادت رسانده است.