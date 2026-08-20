کد خبر: 1375098
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

شیخ خطیب: دولت لبنان همدست دشمن است/ در کنار ایران پیروز می‌شویم

1 نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با قدردانی ازحمایت ایران گفت: دولت نامشروع لبنان همدست صهیونیست‌هاست.

جوان آنلاین: شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، با صدور بیانیه‌ای در واکنش به ادامه جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه مردم لبنان، به ویژه جنایاتی که طی یک هفته گذشته در میان انفعال و مواضع خائنانه دولت لبنان انجام شده، اعلام کرد که جهان در برابر تجاوزات وحشیانه دشمن صهیونیستی به لبنان، تخریب روستاها، هتک حرمت قبور، کشتار کودکان و نابودی تمدن و زیرساخت‌های کشور ما سکوت کرده است.

دولت نامشروع لبنان در ریخته شدن خون لبنانی‌ها شریک است

شیخ علی الخطیب اظهار داشت: نکته تاسف بار اینجاست که برخی طرف‌ها در داخل خود لبنان وجود دارند که در آنچه در جنوب و کل کشور اتفاق می‌افتد، با دشمن اسرائیلی توطئه و همکاری می‌کنند. در داخل لبنان توطئه‌گرانی هستند که با دشمن صهیونیستی همکاری و این رژیم را برای ارتکاب جنایات بیشتر علیه مردم لبنان گستاخ‌تر می‌کنند.

وی افزود: ولی ما همچنان با عزمی راسخ و با قدرت و یقین در برابر این موجودیت وحشی ایستاده‌ایم و به خواست خداوند، پروژه صهیونیستی را که شر مطلق است شکست خواهیم داد. ما همچنین با وجود توطئه‌های همه طرف‌ها و نیز توطئه‌ای که دولت لبنان در همکاری با اشغالگران صهیونیست علیه کشور طراحی کرده است، جنوب را آزاد می‌کنیم.

این شخصیت دینی لبنان تاکید کرد: دولت به اشغالگری صهیونیست‌ها در جنوب لبنان مشروعیت داده و تجاوزات وحشیانه دشمن و کشتار کودکان و زنان لبنانی را توجیه می‌کند. دولت و مقامات لبنانی به مردم قول دادند که دیپلماسی، جنوب را آزاد خواهند کرد، دشمن اسرائیلی را مجبور به عقب‌نشینی خواهد کرد، مردم به خانه‌هایشان بازخواهند گشت و شهرهایشان بازسازی و بهتر از قبل خواهد شد. پس این دیپلماسی کجاست؟

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، گفت: این دیپلماسی که دولت لبنان از آن دم می‌زند چه چیزی جز اعطای مشروعیت به دشمن اسرائیلی برای ماندن در جنوب لبنان به ارمغان آورده است؟ این دولت نامشروع از طریق اقدامات خود از جمله مذاکرات مستقیم و توافق با دشمن صهیونیستی، در ریخته شدن خون مردم ما و جنایاتی که اشغالگران در لبنان انجام می‌دهند شریک است.

وی تصریح کرد: صهیونیست‌ها همچنان به وحشی‌گری در لبنان ادامه می‌دهند، از هتک حرمت قبور و نبش قبر اجساد اجداد و پدران ما گرفته تا این ویرانی عظیم؛ بدون اینکه دولت لبنان هیچ اقدامی انجام دهد و قدرتی برای وادار کردن دشمن صهیونیستی به عقب نشینی از حتی یک وجب از اراضی اشغالی کشور ما داشته باشد.

شیخ علی خطیب اظهار داشت: آیا دولت لبنان تاکنون راهکاری ارائه داده است؟ ما از مقامات لبنانی که خود را در موقعیت مسئولیت قرار داده‌اند، می‌خواهیم که راه‌حلی به ما ارائه دهند و می‌گوییم شما کسانی هستید که باید راه‌حلی ارائه دهید، نه ما. ما اسلحه به دست گرفتیم و در برابر دشمن اسرائیلی که به سرزمین ما حمله کرد، ایستادیم.

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، خطاب به مقامات این کشور گفت: ما به شما گفتیم که اسرائیل عقب‌نشینی نخواهد کرد و نباید به اسرائیل مشروعیت بدهید که در جنوب لبنان بماند. اما شما گوش ندادید و به مذاکرات مستقیم رفتید و نتیجه این شد که به دشمن مشروعیت دادید تا سرزمین ما را اشغال کند.

ایران به مسئولیت خود در تعهد به مقاومت عمل کرد و آمریکا را به دام انداخت

وی افزود: آنچه که دشمن صهیونیستی را از ادامه پیشروی در لبنان باز داشت، مقاومت بود و این جمهوری اسلامی ایران بود که در کنار ما ایستاد و شهید امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی این کشور جان خود را در دفاع از ما و دفاع از فلسطین فدا کردند.

شیخ علی خطیب تاکید کرد: ایران می‌توانست راه دیگری در پیش بگیرد و با آمریکا صلح کند؛ بدون اینکه این همه هزینه را متحمل شود، اما این کار را انجام نداد و هزینه‌هایی که متحمل شد، بهای وفاداری به گزینه شرافتمندانه مقاومت در برابر پروژه صهیونیستی است.

این شخصیت دینی مقاومت تصریح کرد: به لطف خداوند، ایران به خوبی توانست از عهده مسئولیت خود در حمایت از مقاومت بر بیاید و آمریکا را در یک مخمصه بزرگ قرار داد؛ مخمصه‌ای که رئیس جمهور متکبر آمریکا به شدت به دنبال راه فرار از آن است، اما ایران به او اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

وی در پایان گفت: هیچ راه فراری برای ایالات متحده وجود ندارد؛ جز اینکه با شکست و تحقیر عقب‌نشینی کند. علاوه بر این، جنوب لبنان، به لطف حمایتی که از ایران انتظار داریم، آزاد خواهد شد و این پیروزی، به خواست خدا، نزدیک است.

برچسب ها: شیخ علی خطیب ، دولت لبنان ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

تنگه و تقویم جنگ

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

غافلگیری بنزینی ممنوع!

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

شکست ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان!

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

مستقیم حرم عبد‌العظیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

مردی که خنده را زندگی کرد 

نوبت حل مسائل

خودکشی ملوانان ناو آبراهام لینکلن یک رسوایی ملی!

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

حقابه مارون، نفس تازه نخلستان‌های خوزستان

علی نصیریان مهمان نخستین برنامه «هم‌کلام»

 قصه هنوز برای کودکان زنده است اگر روایت کنیم 

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار