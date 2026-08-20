جوان آنلاین: شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، با صدور بیانیه‌ای در واکنش به ادامه جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه مردم لبنان، به ویژه جنایاتی که طی یک هفته گذشته در میان انفعال و مواضع خائنانه دولت لبنان انجام شده، اعلام کرد که جهان در برابر تجاوزات وحشیانه دشمن صهیونیستی به لبنان، تخریب روستاها، هتک حرمت قبور، کشتار کودکان و نابودی تمدن و زیرساخت‌های کشور ما سکوت کرده است.

دولت نامشروع لبنان در ریخته شدن خون لبنانی‌ها شریک است

شیخ علی الخطیب اظهار داشت: نکته تاسف بار اینجاست که برخی طرف‌ها در داخل خود لبنان وجود دارند که در آنچه در جنوب و کل کشور اتفاق می‌افتد، با دشمن اسرائیلی توطئه و همکاری می‌کنند. در داخل لبنان توطئه‌گرانی هستند که با دشمن صهیونیستی همکاری و این رژیم را برای ارتکاب جنایات بیشتر علیه مردم لبنان گستاخ‌تر می‌کنند.

وی افزود: ولی ما همچنان با عزمی راسخ و با قدرت و یقین در برابر این موجودیت وحشی ایستاده‌ایم و به خواست خداوند، پروژه صهیونیستی را که شر مطلق است شکست خواهیم داد. ما همچنین با وجود توطئه‌های همه طرف‌ها و نیز توطئه‌ای که دولت لبنان در همکاری با اشغالگران صهیونیست علیه کشور طراحی کرده است، جنوب را آزاد می‌کنیم.

این شخصیت دینی لبنان تاکید کرد: دولت به اشغالگری صهیونیست‌ها در جنوب لبنان مشروعیت داده و تجاوزات وحشیانه دشمن و کشتار کودکان و زنان لبنانی را توجیه می‌کند. دولت و مقامات لبنانی به مردم قول دادند که دیپلماسی، جنوب را آزاد خواهند کرد، دشمن اسرائیلی را مجبور به عقب‌نشینی خواهد کرد، مردم به خانه‌هایشان بازخواهند گشت و شهرهایشان بازسازی و بهتر از قبل خواهد شد. پس این دیپلماسی کجاست؟

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، گفت: این دیپلماسی که دولت لبنان از آن دم می‌زند چه چیزی جز اعطای مشروعیت به دشمن اسرائیلی برای ماندن در جنوب لبنان به ارمغان آورده است؟ این دولت نامشروع از طریق اقدامات خود از جمله مذاکرات مستقیم و توافق با دشمن صهیونیستی، در ریخته شدن خون مردم ما و جنایاتی که اشغالگران در لبنان انجام می‌دهند شریک است.

وی تصریح کرد: صهیونیست‌ها همچنان به وحشی‌گری در لبنان ادامه می‌دهند، از هتک حرمت قبور و نبش قبر اجساد اجداد و پدران ما گرفته تا این ویرانی عظیم؛ بدون اینکه دولت لبنان هیچ اقدامی انجام دهد و قدرتی برای وادار کردن دشمن صهیونیستی به عقب نشینی از حتی یک وجب از اراضی اشغالی کشور ما داشته باشد.

شیخ علی خطیب اظهار داشت: آیا دولت لبنان تاکنون راهکاری ارائه داده است؟ ما از مقامات لبنانی که خود را در موقعیت مسئولیت قرار داده‌اند، می‌خواهیم که راه‌حلی به ما ارائه دهند و می‌گوییم شما کسانی هستید که باید راه‌حلی ارائه دهید، نه ما. ما اسلحه به دست گرفتیم و در برابر دشمن اسرائیلی که به سرزمین ما حمله کرد، ایستادیم.

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، خطاب به مقامات این کشور گفت: ما به شما گفتیم که اسرائیل عقب‌نشینی نخواهد کرد و نباید به اسرائیل مشروعیت بدهید که در جنوب لبنان بماند. اما شما گوش ندادید و به مذاکرات مستقیم رفتید و نتیجه این شد که به دشمن مشروعیت دادید تا سرزمین ما را اشغال کند.

ایران به مسئولیت خود در تعهد به مقاومت عمل کرد و آمریکا را به دام انداخت

وی افزود: آنچه که دشمن صهیونیستی را از ادامه پیشروی در لبنان باز داشت، مقاومت بود و این جمهوری اسلامی ایران بود که در کنار ما ایستاد و شهید امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی این کشور جان خود را در دفاع از ما و دفاع از فلسطین فدا کردند.

شیخ علی خطیب تاکید کرد: ایران می‌توانست راه دیگری در پیش بگیرد و با آمریکا صلح کند؛ بدون اینکه این همه هزینه را متحمل شود، اما این کار را انجام نداد و هزینه‌هایی که متحمل شد، بهای وفاداری به گزینه شرافتمندانه مقاومت در برابر پروژه صهیونیستی است.

این شخصیت دینی مقاومت تصریح کرد: به لطف خداوند، ایران به خوبی توانست از عهده مسئولیت خود در حمایت از مقاومت بر بیاید و آمریکا را در یک مخمصه بزرگ قرار داد؛ مخمصه‌ای که رئیس جمهور متکبر آمریکا به شدت به دنبال راه فرار از آن است، اما ایران به او اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

وی در پایان گفت: هیچ راه فراری برای ایالات متحده وجود ندارد؛ جز اینکه با شکست و تحقیر عقب‌نشینی کند. علاوه بر این، جنوب لبنان، به لطف حمایتی که از ایران انتظار داریم، آزاد خواهد شد و این پیروزی، به خواست خدا، نزدیک است.