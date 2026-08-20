پاکستان از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت کرد

جوان آنلاین: سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز در اسلامآباد با اسعد الشیبانی وزیر خارجه حکومت موقت سوریه دیدار کرد.
به گزارش ایرنا، طرفین توافق کردند که همکاریهای دوجانبه را در زمینههای مورد علاقه مشترک تقویت کنند.
آنان همچنین در مورد تحولات منطقهای و بینالمللی از جمله فلسطین، بلندیهای جولان اشغالی، افغانستان، وضعیت جنوب آسیا و تحولات خاورمیانه تبادل نظر کردند.
وزیر خارجه پاکستان بر تعهد کشورش به حمایت از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد.
الشیبانی نیز ضمن استقبال از پیمان مشترک دفاعی پاکستان، عربستان و ترکیه از نقش اسلامآباد برای کمک به تنش زدایی بین ایران و ایالات متحده آمریکا قدردانی کرد.
وزرای خارجه پاکستان و سوریه بر تعهد یکدیگر برای ادامه تعامل و همکاری برای صلح، ثبات و رفاه در منطقه و فراتر از آن تاکید کردند.
الشیبانی امروز همچنین با جام کمال خان وزیر بازرگانی پاکستان دیدار و خواستار تاسیس مجمع سرمایهگذاری مشترک و تعمیق همکاریهای اقتصادی با پاکستان شد.
این اولین سفر یک وزیر خارجه از سوریه به پاکستان پس از ۱۹ سال به شما رفته و اولین سفر یک مقام رسمی حکومت موقت سوریه به اسلامآباد پس از سقوط حکومت بشار اسد میباشد.