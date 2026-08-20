جوان آنلاین: روزنامه پاسایر نویه پرسه در مطلبی به دلایل پشت پرده تهدید‌های جدید دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا علیه ایران مبنی بر به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه این کشور پرداخته و نوشت: ترامپ، به خاطر سخنان تندش و اغلب عقب‌نشینی پس از تهدید‌های جنگ‌طلبانه‌اش شناخته می‌شود. اما این بار پشت قدرت‌نمایی او چه چیزی نهفته است؟

به گزارش تسنیم، ترامپ چند بار ایران را با نیروی ویرانگر و تحریم‌های اقتصادی تهدید کرده است و سپس لحن جنگ‌طلبانه خود را ملایم‌تر کرده است. در عین حال، بار‌ها از طرف وی صحبت از پیشرفت فرضی در مذاکرات برای یک توافق دیپلماتیک بدون هیچ موفقیت قابل مشاهده‌ای شده است.

در این شرایط این بار ترامپ در Truth Social غر می‌زند که یک جنگ اقتصادی در ابعاد بی‌سابقه‌ای علیه ایران رخ خواهد داد. سخنان تند او، بار دیگر، بیش از هر چیز، نشانگر یک مسئله و آن ناامیدی فزاینده است.

هیچ پیشرفت قابل توجهی نه در بازگشایی تنگه هرمز، که برای تجارت جهانی نفت، گاز و کود حیاتی است، و نه در دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ تقریباً شش ماهه وجود ندارد.

اکنون، ترامپ هر کشوری را که با ایران تجارت کند، با تحریم‌های اقتصادی تهدید می‌کند. با این حال، رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا گام‌های مشخصی را که دولت ایالات متحده قصد دارد فراتر از تحریم‌های اعمال شده علیه تهران بردارد، باز گذاشته است. او همچنین از هیچ کشور خاصی نام نبرد.

اندکی پیش از آن، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی، متحد واشنگتن، تعلیق تمام روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی اعلام کرده بود. این در حالی است که دو کشور مشارکت تجاری قابل توجهی دارند و تجارت دوجانبه آنها سالانه به ده‌ها میلیارد دلار آمریکا می‌رسد.

تعلیق معاملات تجاری و مالی به طور قابل توجهی به روابط اقتصادی بین دو کشور آسیب خواهد رساند. وال استریت ژورنال نوشت، قطع این روابط دشوار خواهد بود، زیرا بسیاری از فعالیت‌ها عمداً پنهان می‌شوند.

گرگوری برو، تحلیلگر ایران در گروه اوراسیا هم در پلتفرم آنلاین X نوشت: همچنین باید دید که آیا سایر کشور‌ها از الگوی امارات پیروی خواهند کرد یا خیر. در این میان بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران، چین است؛ بنابراین همانند تهدید‌های تعرفه‌ای ترامپ علیه شرکای تجاری و متحدان و اعلام مانور‌های نظامی علیه ایران، احتمالاً این احتمال واقع‌بینانه وجود دارد که ترامپ در نهایت تصمیم به عقب‌نشینی دوباره بگیرد.

همین اتفاق عصر سه‌شنبه کمی قبل از پایان مهلتی که ترامپ برای کانادا تعیین کرده بود، قبل از اینکه بخواهد تعرفه اضافی بر واردات از این کشور همسایه وضع کند، رخ داد.

ترامپ چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی در گوشه‌ای گیر افتاده و منزوی شده است. چه درباره جنگ روسیه علیه اوکراین، چه درگیری اسرائیل با جنبش مقاومت فلسطین حماس در نوار غزه، و چه جنگ تحمیلی ترامپ علیه ایران هیچ پیشرفتی در چشم‌انداز نیست. دستاورد‌های ادعایی مانند توافق برای خلع سلاح حماس یا توافق چارچوبی بین ایالات متحده و ایران که در ماه ژوئن حاصل شد، عمر کوتاهی داشته‌اند.

در حال حاضر، تنها چند ماه قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای مهم ایالات متحده در اوایل نوامبر، برای این جمهوری‌خواه بسیار مهم خواهد بود که بتواند حداقل کورسویی از موفقیت را به پایگاه رأی‌دهندگان خود منتقل کند. درگیری ریشه‌دار بین واشنگتن و تهران و افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از آن، به طور فزاینده‌ای بر دوش شهروندان او سنگینی می‌کند.

در نتیجه بسته بودن تنگه هرمز برای ماه‌ها، قیمت بنزین و کود به شدت افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون، مردم در سراسر جهان مجبور شده‌اند هزینه‌های بیشتری را صرف کنند. بحران انرژی همچنین تورم را در ایالات متحده تشدید کرده است، به این معنی که ترامپ دیگر نمی‌تواند با یکی از مضامین مورد علاقه سابق خود در مبارزات انتخاباتی - یعنی اینکه زندگی باید مقرون به صرفه باشد - امتیاز کسب کند. همه این‌ها برعکس است.

در ماه مارس، اندکی پس از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، که او به طور مشترک با اسرائیل آغاز کرد، ترامپ با جسارت اعلام کرده بود: ما پیروز شدیم.

او ادعا کرد که همه چیز در همان ساعت اول تمام شد؛ و اکنون این جمهوری‌خواه دوباره ادعا می‌کند که نیروی دریایی ایران نابود شده، نیروی هوایی آن نابود شده و صنعت تسلیحاتی آن به ویرانه تبدیل شده است. او همچنین ادعا می‌کند که پول ایران عملاً بی‌ارزش است و این کشور به مویی بند است.

در این میان با وجود تهدید‌های مکرر ترامپ، ایران تاکنون نشانه کمی از تمایل به عقب‌نشینی از اصرار خود بر کنترل تنگه هرمز نشان داده است. گذشته از همه اینها، این تنگه شاید بزرگترین دارایی در دستان ایران باشد.

تهران آشکارا خود را در برابر تهدید ترامپ مبنی بر یک جنگ اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران هم بی‌تفاوت نشان می‌دهد.

نویسنده در ادامه به مطلبی منتشر شده در خبرگزاری تسنیم اشاره کرد که نوشته است: ایالات متحده سال‌هاست که تلاش می‌کند تمام روابط مالی و اقتصادی خود را با ایران قطع کند. با این حال، ایران یاد گرفته است که این محدودیت‌ها را دور بزند و در انجام این کار بسیار ماهر شده است.