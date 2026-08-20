روزنامه نیویورک تایمز تأکید کرد که جنگ شکست خورده ترامپ علیه ایران یک اشتباه راهبردی فاجعه‌بار و نمایش مضحک است و فقط شاهد تلاش‌های بیهوده یک رئیس‌جمهور مأیوس برای فرار از تلخی شکست هستیم.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار گزارشی، بار دیگر از سیاست‌های دولت ترامپ در قبال جنگ علیه ایران انتقاد کرد.

به گزارش مهر، در گزارش این روزنامه مورد خشم ترامپ است، آمده است: جنگ شکست خورده دونالد ترامپ علیه ایران یک شکست نظامی و اشتباه راهبردی فاجعه بار و بیشتر شبیه یک نمایش خنده دار است.

نیویورک تایمز با بیان اینکه «هیچ برنامه مشخصی برای پایان دادن به درگیری کنونی علیه ایران وجود ندارد»، افزود: ما فقط شاهد تلاش‌های بیهوده یک رئیس جمهور مایوس برای فرار از تلخی شکست هستیم.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، اساس و ماهیت مذاکرات ساختگی و دروغین و حملات موشکی مداوم، صرفا تلاشی برای پایان دادن به جنگ بدون تحمل شکست است.