دفتر زلنسکی درخواست وزیر دفاع سابق برای برگزاری انتخابات را رد کرد

مشاور رئیس‌جمهور اوکراین گفت: برگزاری انتخابات به‌خاطر منع قانونی و شرایط امنیتی کشور امکان پذیر نیست.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «نووستی»، میخائیل پودولیاک، مشاور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین امروز اعلام کرد که برگزاری انتخابات در این کشور به دلیل ممنوعیت حقوقی و قانونی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش تسنیم، این مقام دفتر زلنسکی در واکنش به درخواست میخائیل فدوروف، وزیر دفاع پیشین اوکراین در خصوص لزوم برگزاری انتخابات در آینده نزدیک، این ادعا را مطرح و با این نظریه مخالفت کرد. فدوروف یک روز قبل یادآور شده بود که این کشور با بحران مدیریتی جدی مواجه شده و خواستار برگزاری هرچه زودتر انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین شد.

پودولیاک امروز در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «رپوبلیکا» در این باره گفت: «هر یک از شرکت‌کنندگان در حیات سیاسی کشور، و نه فقط فدوروف، حق اظهار نظر دارند. ولی باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که موانع بر سر راه برگزاری انتخابات در اوکراین حتی بیشتر از قبل شده است. در شرایط فعلی تضمین امنیت مردم در جریان انتخابات عملاً امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که ممنوعیت حقوقی قانونی در این زمینه نیز همچنان باقی است.»

او تأکید کرد، بدین ترتیب باید پذیرفت که در حال حاضر شرایط لازم برای برگزاری انتخابات گسترده در اوکراین وجود ندارد.

دوره ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی در تاریخ ۲۰ ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید. قرار بود رئیس‌جمهور جدید ۳۱ مارس آن سال انتخاب شود، ولی انتخابات با استناد به قانون حکومت نظامی و بسیج عمومی لغو شد.

ولادیمیر پوتین پیشتر به تناقض حقوقی مربوط به ادامه حضور زلنسکی در قدرت در اوکراین طی دو سال گذشته اشاره کرده و گفته بود اگر فرض شود که او در سال ۲۰۲۴ اختیارات خود را به‌طور قانونی تمدید کرده باشد، قانون اساسی به او اجازه شرکت در انتخابات جدید را نخواهد داد.