نگرانی امارات نسبت به تبعات اقدام ضد ایران

روزنامه وال استریت ژورنال از نگرانی مقامات اماراتی نسبت به وارد آمدن ضربه اقتصادی به کشور‌های حوزه خلیج فارس به دنبال اتخاذ سیاست‌های ضد ایرانی خبر داد.

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از امارات خواسته فشار‌های اقتصادی علیه ایران را تشدید کند.

به گزارش مهر، این در حالیست که مقامات اماراتی بیم آن دارند راهبرد آمریکا در قبال ایران به بخش‌های اقتصادی کشور‌های حوزه خلیج فارس ضربه وارد کند.

بر اساس این گزارش مقامات اماراتی تمایل دارند برخی از کانال‌های ارتباطی خود را با تهران حفظ کنند تا بتوانند از ابزار‌های سیاسی در صورت شکست این راهبرد بهره ببرند.

پیشتر مدیر اداره ارتباطات راهبردی در وزارت خارجه امارات از تعلیق معاملات تجاری و مالی با ایران خبر داده بود.

این اقدامات آمریکا بعد از شکست تجاوز نظامی علیه ایران و ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز صورت می‌گیرد.

وزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از امارات خواسته فشار‌های اقتصادی علیه ایران را تشدید کند.

این در حالیست که مقامات اماراتی بیم آن دارند راهبرد آمریکا در قبال ایران به بخش‌های اقتصادی کشور‌های حوزه خلیج فارس ضربه وارد کند.

بر اساس این گزارش مقامات اماراتی تمایل دارند برخی از کانال‌های ارتباطی خود را با تهران حفظ کنند تا بتوانند از ابزار‌های سیاسی در صورت شکست این راهبرد بهره ببرند.

پیشتر مدیر اداره ارتباطات راهبردی در وزارت خارجه امارات از تعلیق معاملات تجاری و مالی با ایران خبر داده بود.

این اقدامات آمریکا بعد از شکست تجاوز نظامی علیه ایران و ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز صورت می‌گیرد.