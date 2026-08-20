مقام سابق آمریکا: جنگ ایران درجهت منافع امنیت ملی ما نیست/نیروهایمان را به تله تبدیل کردیم

رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا با بیان اینکه جنگ علیه ایران در راستای منافع امنیت ملی واشنگتن نیست و تحت فشار رژیم صهیونیستی آغاز شده، گفت پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیرو‌های این کشور را در تیررس ایران قرار داده‌اند و ترامپ اکنون فرصت دارد نیرو‌ها را خارج کرده و به جنگ پایان دهد.

جوان آنلاین: جو کنت، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز دیجیتال خواستار خروج نیرو‌های رزمی آمریکا از منطقه شد و گفت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هر دو از مشارکت واشنگتن در «جنگ‌های خارجی بی‌پایان» حمایت می‌کنند و او به‌دنبال کمک به شکل‌گیری یک «ائتلاف سیاسی» متفاوت است.

به گزارش ایسنا، کنت که در ماه مارس به‌دلیل مخالفت با جنگ ایران از سمت خود استعفا کرد، گفت حضور نیرو‌های آمریکایی در منطقه آنها را به یک دام تبدیل کرده است؛ به این معنا که اگر ایران آنها را هدف قرار دهد و آمریکا تلفات بیشتری متحمل شود، واشنگتن برای تشدید جنگ تحت فشار قرار خواهد گرفت.

او گفت: «ما اساساً نیروهایمان را به یک تله تبدیل کرده‌ایم تا اگر ایرانی‌ها به ما حمله کردند و نیرو‌های بیشتری از دست دادیم، مجبور شویم جنگ را دوچندان تشدید کنیم.»

رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا تأکید کرد: «این جنگ در راستای منافع امنیت ملی ما نیست. ایران هیچ تهدید قریب‌الوقوعی ایجاد نکرده بود.»

این نظامی بازنشسته آمریکایی همان دیدگاهی را تکرار کرد که در نامه استعفای خود در اواسط ماه مارس، کمتر از یک ماه پس از آغاز جنگ علیه ایران، خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده بود.

کنت با انتقاد شدید از نقش رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ گفت: «این جنگ در نتیجه فشاری آغاز شد که اسرائیلی‌ها توانستند بر دولت ترامپ وارد کنند و همچنین نفوذی که اسرائیلی‌ها بر دولت ما دارند.»

او همچنین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را به جای یک مزیت، «مسئولیت و نقطه آسیب‌پذیر» برای واشنگتن توصیف کرد و گفت عملکرد آنها در جنگ نشان داده است که آمریکا حتی قادر نبوده از این پایگاه‌ها برای جنگیدن استفاده کند.

کنت گفت: «ایرانی‌ها توانستند آنها را با موشک‌های بالستیک و پهپاد‌های خود هدف قرار دهند. ما مجبور شدیم پایگاه‌هایمان را تخلیه کنیم. حتی نتوانستیم از پایگاه‌های نظامی خود جنگ را پیش ببریم.»

او افزود: «بنابراین سوال اساسی این است که پایگاه نظامی‌ای که نمی‌توانید از آن جنگ کنید، چه فایده‌ای دارد؟ در واقع پایگاه‌ها و حضور ما در منطقه صرفاً به ایرانی‌ها این امکان را می‌دهد که هر زمان بخواهند به ما دسترسی پیدا کنند و ما را هدف قرار دهند.»

طبق گزارش فاکس نیوز، بیش از پنج ماه از زمانی که ترامپ جنگ علیه ایران را همراه با رژیم صهیونیستی آغاز کرد، گذشته است. ارتش آمریکا در حال حاضر محاصره‌ای علیه ایران اعمال می‌کند و هنوز مشخص نیست این درگیری چه زمانی پایان خواهد یافت.

کنت معتقد است شرایط فعلی فرصتی برای ترامپ فراهم کرده است تا بدون متحمل شدن هزینه‌های بیشتر، جنگ را خاتمه دهد.

او گفت: «در حال حاضر در نقطه‌ای هستیم که رئیس‌جمهور ترامپ می‌تواند از این جنگ کنار بکشد. اخیراً تلفاتی نداشته‌ایم.»

کنت افزود ترامپ می‌تواند نیرو‌های آمریکایی را از منطقه خارج کند و از نظر سیاسی نیز قدرت کافی برای معرفی چنین تصمیمی به افکار عمومی آمریکا به‌عنوان یک پیروزی یا دست‌کم یک نتیجه مساوی را دارد.

او گفت: «فکر می‌کنم او از قدرت سیاسی برخوردار است که اساساً بتواند آن را به‌عنوان یک پیروزی یا حداقل چیزی شبیه به یک تساوی به مردم آمریکا قالب کند.»

کنت از آمریکایی‌هایی که با دیدگاه او موافق هستند خواست با نمایندگان خود در کنگره، سناتور‌ها و کاخ سفید تماس بگیرند و به آنها بگویند: «ما همین حالا خواهان خروج از جنگ هستیم.»

او که طبق گزارش فاکس نیوز دو بار برای ورود به کنگره نامزد شده، اما موفق نشده است، در پاسخ به این سوال که آیا بار دیگر قصد نامزدی برای یک سمت سیاسی دارد، گفت «هیچ آرزوی سیاسی» ندارد.

با این حال، او گفت قصد دارد به ایجاد «ائتلافی سیاسی» کمک کند تا به آمریکایی‌ها توضیح دهد چرا صرف‌نظر از اینکه به چه کسی رأی می‌دهند، کیفیت زندگی آنها بهبود پیدا نمی‌کند.

به گفته کنت، فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید حضور داشته باشد، بخش زیادی از «زمان، پول و اراده ملی» آمریکا صرف جنگ‌های خارجی و «سرپا نگه داشتن امپراتوری‌ای می‌شود که هیچ منفعتی برای مردم آمریکا ندارد.»

او گفت هر دو حزب اصلی آمریکا بر این موضوع توافق دارند که این کشور باید درگیر «جنگ‌های خارجی بی‌پایان» باشد.

کنت افزود وقتی آمریکایی‌ها میان یک جمهوری‌خواه و یک دموکرات انتخاب می‌کنند، در نهایت با «جنگ بعدی»، «کسری بودجه بیشتر»، «بدهی بیشتر» و محدودتر شدن آزادی‌های مدنی خود مواجه می‌شوند.

رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه خود با توجه به بدهی ملی، تورم و وضعیت اقتصادی این کشور گفت واشنگتن اساساً توانایی مالی توزیع کمک‌های خارجی را ندارد.

او با این حال تأکید کرد اگر قرار باشد آمریکا کمک خارجی ارائه کند، این منابع باید به «شرکایی اختصاص یابد که واقعاً برای امنیت ملی ما سودمند هستند، نه کشور‌هایی که ما را بیشتر به درون درگیری‌ها می‌کشانند» و در بلندمدت هزینه بیشتری بر آمریکا تحمیل می‌کنند.

کنت در ادامه انتقادات خود از رژیم صهیونیستی گفت آمریکا نباید به دولت‌هایی کمک کند که «فعالانه از ما جاسوسی می‌کنند و عملیات نفوذی مانند آنچه اسرائیلی‌ها انجام می‌دهند، به راه می‌اندازند.»