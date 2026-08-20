سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان پس از ۱۹ سال

جوان آنلاین: براساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف در این دیدار مجددا بر روابط برادرانه و ریشهدار میان پاکستان و سوریه تأکید کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، دو طرف راههای توسعه و گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینههای مورد علاقه مشترک را مورد بررسی قرار دادند.
وزیران خارجه پاکستان و سوریه همچنین درباره تحولات منطقهای بهصورت عمیق و مفصل گفتوگو کردند.
وزیران خارجه دو کشور بر "پیوندهای برادری دیرینه و ریشهدار" میان دو کشور تاکید کردند.
شیبانی نخستین وزیر امور خارجه سوریه است که پس از ۱۹ سال به پاکستان سفر میکند. قرار است وزیر امور خارجه سوریه در جریان این سفر با مقامهای پاکستانی دیدار کرده و روابط دو کشور و راههای گسترش همکاریهای دوجانبه را بررسی کند.