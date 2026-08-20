جوان آنلاین: خبرنگار شبکه خبری الجزیره گزارش داد نیروهای رژیم اشغالگر در حال پیشروی به سمت «تل کروم» در نزدیکی «خان ارنبه» در قنیطره واقع در جنوب غربی سوریه هستند.
به گزارش ایسنا، پیشتر نیز منابع سوری اعلام کردند جنگندههای رژیم صهیونیستی بر فراز استان «درعا» وارد حریم هوایی سوریه شدند.
وزارت دفاع ترکیه در واکنش به این حملات با صدور بیانیهای اعلام کرد که رژیم اشغالگر باید به حملات بیپروا و وحشیانه خود خاتمه داده و به قوانین بینالمللی برای تحقق صلح در سوریه و منطقه پایبند باشد.
این وزارتخانه تأکید کرد که ترکیه به تلاشهای خود برای صیانت از حاکمیت سوریه و تمامیت اراضی آن و تحقق یک زیربنای امن و آرام ادامه خواهد داد.
در این بیانیه همچنین آمده است که آنکارا به تلاشهایش برای حمایت از تلاشهای سوریه در راستای توسعه توانمندیها و زیرساختهای نظامی این کشور ادامه خواهد داد.
در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است که این کشور هرگز تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را نمیپذیرد.