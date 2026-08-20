کره جنوبی: کره شمالی ۱۰ موشک بالستیک شلیک کرد

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، خبرگزاری «یونهاب» به نقل از مقامهای نظامی کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی حدود ۱۰ موشک بالستیک میانبرد به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.
به گزارش مهر، این آزمایش موشکی از سوی پیونگ یانگ در حالی انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ابراز تمایل کرده و مدعی شد که اواخر امسال این دیدار انجام خواهد شد.
رئیس جمهور کره جنوبی هم چند روز گذشته از مقامهای پیونگ یانگ خواست رو در رو مذاکره کرده و به دوران جنگ که از هفت دهه قبل تاکنون تمام نشده پایان دهند.
رئیس جمهور کره جنوبی تأکید کرد که این مذاکرات میتواند شامل بررسی راههای مؤثر برای توقف پیشرویهای کره شمالی در زمینه توان هستهای باشد.
کره شمالی پیشتر رزمایشهای بزرگ نظامی آمریکا و کره جنوبی را که قرار است از هفته آینده آغاز شود، محکوم کرده و آن را اقدامی تحریکآمیز خواند که موجب افزایش تنشها در شبهجزیره کره میشود.