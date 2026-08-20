کد خبر: 1375077
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۶
ورزش » ساير

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

1 سرمربی بارسلونا تاکید کرد که فصل سختی پیش رو دارند. او درباره جذب مهاجم جدید هم سخن به میان آورد.

جوان آنلاین: بارسلونا همچنان خود را آماده فصل جدید رقابت‌های لالیگا می‌کند و در دیداری دوستانه موفق شد الاهلی مصر را شکست دهد.

به گزارش ایسنا، هانسی فلیک بعد از پیروزی برابر الاهلی در جام خوان گمپر ابتدا درباره رودری سخن به میان آورد و گفت: فکر می‌کنم رودری در جام جهانی نشان داد که بهترین بازیکن است. او در کنترل توپ با پا‌های خود بسیار خوب است. رودری بازیکنی است که می‌تواند تصمیم بگیرد، می‌تواند تعیین کند که چه زمانی سریع‌تر یا کندتر بازی کند. این همان چیزی است که ما می‌خواهیم؛ بازیکنی مانند او که تجربه دارد. او در زمین و در رختکن رهبری می‌کند»

سرمربی بارسلونا همچنین درباره سختی‌های فصل جدید گفت: امسال آسان نخواهد بود. دوره آماده‌سازی آسان نبود، زیرا بسیاری از بازیکنان تنها یک هفته قبل از شروع، به تیم پیوستند. ما باید از تمام این بازی‌ها استفاده کنیم تا بتوانیم دقیقه‌ها را مدیریت کنیم و بازیکنان را به بالاترین سطح ممکن برسانیم.

بارسلونا فصل جدید خود در لالیگا را روز یکشنبه با میزبانی الچه در ورزشگاه «مانوئل مارتینز والرو» آغاز می‌کند. 

فلیک درباره بازی با الچه گفت: فکر می‌کنم بازی‌های سختی در پیش داریم. الچه اخیرا فوتبال بسیار خوبی بازی کرده است. اما ما کیفیت داریم و تیم خوبی داریم. 

جستجوی مهاجم جدید

فلیک تأکید کرد که بارسلونا هنوز در حال کار برای جذب یک مهاجم جدید در دوره نقل و انتقالات تابستانی است و اعتماد کامل خود را به دکو، مدیر ورزشی باشگاه، ابراز کرد.

سرمربی آلمانی گفت: ما به دنبال جذب مهاجم جدیدی هستیم. دکو کارش عالی است و من به او اعتماد کامل دارم.

بارسلونا دوره آماده‌سازی تابستانی خود را با پیروزی ۲-۱ برابر الاهلی به پایان رساند. حمزه عبدالکریم گل اول را برای آبی اناری‌ها به ثمر رساند، رافینیا گل دوم را از نقطه پنالتی به ثمر رساند و احمد سید زیزو تنها گل الاهلی را به ثمر رساند.

برچسب ها: بارسلونا ، هانسی فلیک ، لالیگا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

تنگه و تقویم جنگ

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

غافلگیری بنزینی ممنوع!

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

شکست ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان!

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

مستقیم حرم عبد‌العظیم

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

مردی که خنده را زندگی کرد 

نوبت حل مسائل

خودکشی ملوانان ناو آبراهام لینکلن یک رسوایی ملی!

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

حقابه مارون، نفس تازه نخلستان‌های خوزستان

ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

علی نصیریان مهمان نخستین برنامه «هم‌کلام»

 قصه هنوز برای کودکان زنده است اگر روایت کنیم 

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار