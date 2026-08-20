سرمربی بارسلونا تاکید کرد که فصل سختی پیش رو دارند. او درباره جذب مهاجم جدید هم سخن به میان آورد.

جوان آنلاین: بارسلونا همچنان خود را آماده فصل جدید رقابت‌های لالیگا می‌کند و در دیداری دوستانه موفق شد الاهلی مصر را شکست دهد.

به گزارش ایسنا، هانسی فلیک بعد از پیروزی برابر الاهلی در جام خوان گمپر ابتدا درباره رودری سخن به میان آورد و گفت: فکر می‌کنم رودری در جام جهانی نشان داد که بهترین بازیکن است. او در کنترل توپ با پا‌های خود بسیار خوب است. رودری بازیکنی است که می‌تواند تصمیم بگیرد، می‌تواند تعیین کند که چه زمانی سریع‌تر یا کندتر بازی کند. این همان چیزی است که ما می‌خواهیم؛ بازیکنی مانند او که تجربه دارد. او در زمین و در رختکن رهبری می‌کند»

سرمربی بارسلونا همچنین درباره سختی‌های فصل جدید گفت: امسال آسان نخواهد بود. دوره آماده‌سازی آسان نبود، زیرا بسیاری از بازیکنان تنها یک هفته قبل از شروع، به تیم پیوستند. ما باید از تمام این بازی‌ها استفاده کنیم تا بتوانیم دقیقه‌ها را مدیریت کنیم و بازیکنان را به بالاترین سطح ممکن برسانیم.

بارسلونا فصل جدید خود در لالیگا را روز یکشنبه با میزبانی الچه در ورزشگاه «مانوئل مارتینز والرو» آغاز می‌کند.

فلیک درباره بازی با الچه گفت: فکر می‌کنم بازی‌های سختی در پیش داریم. الچه اخیرا فوتبال بسیار خوبی بازی کرده است. اما ما کیفیت داریم و تیم خوبی داریم.

جستجوی مهاجم جدید

فلیک تأکید کرد که بارسلونا هنوز در حال کار برای جذب یک مهاجم جدید در دوره نقل و انتقالات تابستانی است و اعتماد کامل خود را به دکو، مدیر ورزشی باشگاه، ابراز کرد.

سرمربی آلمانی گفت: ما به دنبال جذب مهاجم جدیدی هستیم. دکو کارش عالی است و من به او اعتماد کامل دارم.

بارسلونا دوره آماده‌سازی تابستانی خود را با پیروزی ۲-۱ برابر الاهلی به پایان رساند. حمزه عبدالکریم گل اول را برای آبی اناری‌ها به ثمر رساند، رافینیا گل دوم را از نقطه پنالتی به ثمر رساند و احمد سید زیزو تنها گل الاهلی را به ثمر رساند.