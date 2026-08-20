جوان آنلاین: رقابتهای کشتی پیت لاسینسکیلهستان از ۴ تا ۸ شهریور به میزبانی ورشو برگزار میشود.
به گزارش ایسنا، سعید اسماعیلی دارنده مدالهای طلای جهان و المپیک تنها فرنگی کار اعزامی ایران به این مسابقات است که به همراه مجید رمضانی مربی تیم ملی کشتی فرنگی عازم ورشو خواهد شد تا پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جهان مورد ارزیابی فنی قرار بگیرد.
البته اسماعیلی قرار است در یک وزن بالاتر در این مسابقات به میدان برود.
از سوی دیگر علیرضا مهمدی دارنده مدالهای نقره جهان و المپیک به این مسابقات اعزام نمیشود و پیش از رقابتهای قهرمانی جهان در رویدادی حاضر نخواهد شد.