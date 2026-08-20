ایهود باراک: اقدام نتانیاهو در تشدید تنش با ترکیه احمقانه است

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از رویکرد بنیامین نتانیاهو در قبال ترکیه، این سیاست را اقدامی سیاسی با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات آینده و حفظ موقعیت سیاسی خود توصیف کرد.

جوان آنلاین: ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم در قبال ترکیه را به باد انتقاد گرفت و تصریح کرد تشدید پیشدستانه تنش‌ها با آنکارا اقدامی بی‌پروا و احمقانه است و به وضوح نشان می‌دهد انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی در پشت این سیاست قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، باراک در ادامه افزود: نمی‌توان در خصوص تمامی جزئیات صحبت کرد، اما تشدید پیشدستانه تنش‌ها با ترکیه از سوی نتانیاهو بی‌ملاحظه و احمقانه است؛ دشوار است مشخص کنیم کدام بخش آن احمقانه‌تر است.

وی همچنین گفت این سیاست به وضوح نشان می‌دهد هدف سیاسی آن است که رژیم صهیونیستی از طریق مجموعه‌ای از تنش‌های امنیتی که افکار عمومی را نگران می‌کند، به سمت انتخابات حرکت کند.

باراک اظهار داشت: ترکیه، ایران یا سوریه در دوران اسد نیست. هیچ مشکل راهبردی با ترکیه وجود ندارد که نتوان آن را از طریق مذاکرات محرمانه و با هماهنگی آمریکا و استفاده از نفوذ واشنگتن در ترکیه و سوریه حل کرد، شدت آن را کاهش داد یا برای مدت طولانی به تعویق انداخت.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پایان گفت: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است.

از سوی دیگر، یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حمله اخیر این رژیم به پایگاه هوایی «ابوظهور» در سوریه را اقدامی «تحریک‌آمیز و خطرناک» توصیف و تصریح کرد نخست‌وزیر این رژیم بار دیگر برای بقای سیاسی خود، در حال تدارک جنگی دیگر است.

گولان تأکید کرد، حمله به سوریه اقدامی تحریک‌آمیز است که رژیم صهیونیستی را به رویارویی با ترکیه نزدیک‌تر و شکاف میان تل‌آویو و متحدانش، از جمله آمریکا عمیق‌تر می‌کند.

وی ضمن انتقاد از نتانیاهو گفت، بار دیگر منافع سیاسی نخست‌وزیر بر امنیت اسرائیل حکمفرما شده و نظامیان بهای آن را خواهند پرداخت.

یائیر گولان، نتانیاهو را شخصیتی «افراطی و غیرقابل اعتماد» دانست و گفت نمی‌توان با چنین فردی یک راهبرد پایدار منطقه‌ای ایجاد کرد.

وی در پایان اظهار داشت اسرائیل به رهبری نیاز دارد که بداند چگونه از قدرت برای دستیابی به امنیت استفاده کند، نه اینکه جنگ دیگری برای بقای سیاسی خود ایجاد کند.

از سوی دیگر، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد نهاد‌های امنیتی این رژیم با نگرانی فعالیت ناوگان نظامی ترکیه در دریای مدیترانه را زیر نظر دارند.

طبق گزارش این رسانه عبری، ناو‌های ترکیه چندین بار به کشتی‌های اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی نزدیک شده‌اند.

این اظهارات پس از آن بیان شدند که دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه ادعا‌های اخیر مطرح‌شده از سوی رژیم صهیونیستی مبنی‌بر استقرار نظامی در سوریه را غیر قابل قبول و در راستای سیاست‌های توسعه‌طلبانه و ثبات‌زدایی این رژیم در آستانه انتخابات آن دانست. آنکارا بر تداوم همکاری با سوریه برای برقراری صلح، ثبات و رفاه در این کشور تأکید کرد.

این واکنش ترکیه پس از آن انجام شد که رژیم اشغالگر یک پایگاه هوایی سوریه را در نزدیکی مرز ترکیه بمباران کرد و مدعی شد که سوریه در آستانه اجازه دادن به استقرار نیرو‌های ترکیه در آن منطقه است.