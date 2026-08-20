جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطاننشین عمان امروز پنجشنبه طی سخنانی تأکید کرد که تردد امن کشتیها از تنگه هرمز به ثبات امنیت منطقهای مرتبط است و نمیتوان این دو را از هم تفکیک کرد.
به گزارش مهر، واکنش جدید مسقط به تازهترین تحولات مربوط به تنگه هرمز در حالی است که روزنامه والاستریت ژورنال اخیرا به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که مذاکرات میان ایران و عمان برای اجازه یافتن جهت افزایش تردد دریایی در تنگه هرمز پیشرفت داشته است.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی مدعی شدند که مذاکرات ایران و عمان میتواند فشار بازار جهانی انرژی را کاهش دهد. اما آنها اذعان کردند که توافق میان ایران و عمان ممکن است به تثبیت کنترل تهران بر تنگه هرمز بینجامد.