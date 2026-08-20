چین ساخت جزیره مصنوعی برای بزرگترین پایگاه نظامی خود را به پایان رساند

خبرگزاری رویترز امروز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای نوشت که چین فاز نخست ساخت و ساز در صخره مرجانی آنتلوپ در مجمع‌الجزایر پاراسل را تکمیل کرده است.

جوان آنلاین: رویترز نوشت که تصاویر ماهواره‌ای نشاندهنده آن است که شناور‌ها و لایروب‌ها پس از حداقل ۶ ماه کار در این آبراه شلوغ، آنجا را ترک کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، به نوشته رویترز، اقدام‌های عمرانی چین نشان دهنده وجه نظامی دریای چین جنوبی در رقابت بین چین و آمریکا و متحدانش است و هر دو طرف برای کسب دست برتر در هرگونه درگیری آینده بر سر تایوان رقابت می‌کنند.

تصاویر ماهواره‌ای مورخ ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) نشاندهنده آغاز ساخت و ساز ساختمان‌ها در گوشه جنوب شرقی جزیره، از جمله یک پد بالگرد است.

چین هنوز ساخت یک پایگاه نظامی جدید را تأیید نکرده و رسانه‌های دولتی این کشور گفته‌اند که تاسیسات آنتلوپ نیاز‌های غیرنظامی مانند پیش‌بینی آب و هوا و تحقیقات علمی پاسخ خواهد داد.

تحلیلگران امنیت منطقه‌ای و وابستگان نظامی می‌گویند که این امر به احتمال زیاد باعث تقویت حضور نظامی چین در بخش شمالی این آبراه حیاتی خواهد شد.