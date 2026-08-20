سفیر چین در روسیه با هشدار درباره پیامد‌های حرکت احتمالی ژاپن به سمت ساخت تسلیحات هسته‌ای گفت چنین اقدامی توازن راهبردی در شمال شرق آسیا را به‌طور کامل برهم خواهد زد و ممکن است هر لحظه یک رقابت تسلیحات هسته‌ای را در منطقه به راه بیندازد.

جوان آنلاین: «ژانگ هانهویی» سفیر چین در روسیه به ژاپن هشدار داد که در مسائل مربوط به تسلیحات هسته‌ای «با آتش بازی نکند.»

به گزارش ایسنا، خبرگزاری تاس گزارش داد ژانگ هانهویی در مقاله‌ای برای این خبرگزاری درباره پیامد‌های دستیابی احتمالی توکیو به تسلیحات هسته‌ای هشدار داده است.

سفیر چین در روسیه نوشت: «اگر توکیو تصمیم بگیرد تسلیحات هسته‌ای خود را توسعه دهد، توازن راهبردی در شمال شرق آسیا به‌طور کامل مختل خواهد شد و یک رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه ممکن است هر لحظه آغاز شود.»

او همچنین با هشدار به جریان‌های راست‌گرا در ژاپن افزود: «اگر نیرو‌های راست‌گرای ژاپن به بازی با آتش در مسائل مربوط به سیاست هسته‌ای ادامه دهند، مردم ژاپن در نهایت بار دیگر خود را در جایگاه متهم در دادگاه تاریخ خواهند یافت.»