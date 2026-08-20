جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، به دنبال افزایش چشمگیر بودجه نظامی و توسعه ظرفیت تولید تسلیحات هوشمند است؛ اقدامی که مخالفان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی آن را تلاشی انتخاباتی برای تقویت جایگاه سیاسی و افزایش پایگاه حمایتی وی ارزیابی می‌کنند.

به گزارش ایرنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، تشکیلات و صنایع نظامی این رژیم قصد دارند خطوط تولید جدیدی برای مهمات دقیق و بمب‌های هوشمند «JDAM» راه‌اندازی کنند.

این شبکه مدعی شد تغییر شرایط امنیتی منطقه، ارتش اسرائیل را به سمت افزایش آمادگی نظامی سوق داده است. این رژیم همچنین در حال گسترش خطوط تولید موشک‌های سامانه پدافندی «آرو» (پیکان) است.

با این حال، اجرای این برنامه‌ها با اختلافات جدی بر سر منابع مالی مواجه شده است.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتقال فوری ۱۵ میلیارد شِکِل (حدود ۵.۰۳ میلیارد دلار) برای نیاز‌های نظامی و ۲۵ میلیارد شِکِل (۸.۴ میلیارد دلار) دیگر تا پایان سال موافقت کرده، اما وزارت جنگ رژیم مدعی است وزارت دارایی از انتقال این منابع خودداری می‌کند.

مقامات وزارت جنگ هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند روند تامین تجهیزات نظامی را با مشکل مواجه کند. با وجود این اختلافات، وزارت جنگ تصمیم گرفته است راه‌اندازی خطوط تولید جدید را دنبال کند.

روزنامه «یدیعوت آحارنوت» نیز گزارش داد نتانیاهو از «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم خواسته است با افزایش بودجه نظامی موافقت کند. بر اساس این گزارش، رقم نهایی افزایش بودجه تا دوشنبه آینده مشخص خواهد شد و قرار است پس از آن در نشست ویژه کابینه بررسی شود.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد کابینه نوشت، در صورت تصویب، بودجه نظامی رژیم صهیونیستی در سال جاری از حدود ۱۵۸ میلیارد شِکِل به نزدیک ۱۸۴ میلیارد شِکِل (۶۱.۶ میلیارد دلار) خواهد رسید؛ رقمی که حدود ۱۰۰ میلیارد شِکِل بیشتر از بودجه نظامی این رژیم در زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۳) است.

یدیعوت آحارنوت نوشت، بودجه نظامی اولیه رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱۲ میلیارد شِکِل تعیین شده بود، اما این رقم ابتدا ۳۱ میلیارد شِکِل افزایش یافت و به ۱۴۳ میلیارد شِکِل رسید و قرار است حدود ۴۰ میلیارد شکل دیگر نیز افزوده شود.

بر اساس گزارش «یدیعوت آحارنوت»، افزایش بودجه نظامی بدون تامین منابع مالی لازم می‌تواند چارچوب بودجه‌ای را نقض کند و کابینه آینده را ناچار به کاهش هزینه‌های سایر وزارتخانه‌ها یا افزایش مالیات‌ها کند.

این در حالی است که نتانیاهو اخیراً اعلام کرده است قصد دارد بسته بودجه نظامی در آینده را از ۳۵۰ میلیارد شِکِل به ۴۰۰ میلیارد شِکِل افزایش دهد.

در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر ضرورت افزایش هزینه‌های نظامی تاکید دارد، وزارت دارایی و بانک مرکزی این رژیم نسبت به پیامد‌های اقتصادی آن هشدار داده‌اند.

این نهاد‌ها تأکید کردند، افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را از حدود ۵۹ درصد پیش از جنگ غزه به نزدیک ۸۰ درصد برساند.

از سوی دیگر، مخالفان کابینه نتانیاهو هشدار دادند، تصمیم برای افزایش فوری بودجه نظامی را نمی‌توان از فضای انتخاباتی آتی «کنست» جدا کرد و کابینه باید اجرای آن را به پس از انتخابات موکول کند. به گفته مخالفان، درخواست افزایش بودجه در آستانه انتخابات می‌تواند به تقویت موقعیت سیاسی نتانیاهو و ائتلاف حاکم کمک کند در حالی که تبعات مالی آن در سال‌های آینده بر اقتصاد و مسائل داخلی رژیم تحمیل خواهد شد.