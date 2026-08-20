کد خبر: 1375061
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

نتانیاهو خواستار افزایش بودجه نظامی شد؛ تصمیم تل‌آویو برای تولید تسلیحات هوشمند

1 رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تصمیم تل‌آویو برای توسعه خطوط تولید بمب‌های هوشمند و موشک‌های سامانه پدافندی «پیکان» (آرو) خبر دادند؛ اقدامی که با درخواست نتانیاهو برای افزایش ده‌ها میلیاردی بودجه نظامی همراه شده است.

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، به دنبال افزایش چشمگیر بودجه نظامی و توسعه ظرفیت تولید تسلیحات هوشمند است؛ اقدامی که مخالفان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی آن را تلاشی انتخاباتی برای تقویت جایگاه سیاسی و افزایش پایگاه حمایتی وی ارزیابی می‌کنند.

به گزارش ایرنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، تشکیلات و صنایع نظامی این رژیم قصد دارند خطوط تولید جدیدی برای مهمات دقیق و بمب‌های هوشمند «JDAM» راه‌اندازی کنند.

این شبکه مدعی شد تغییر شرایط امنیتی منطقه، ارتش اسرائیل را به سمت افزایش آمادگی نظامی سوق داده است. این رژیم همچنین در حال گسترش خطوط تولید موشک‌های سامانه پدافندی «آرو» (پیکان) است.

با این حال، اجرای این برنامه‌ها با اختلافات جدی بر سر منابع مالی مواجه شده است.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتقال فوری ۱۵ میلیارد شِکِل (حدود ۵.۰۳ میلیارد دلار) برای نیاز‌های نظامی و ۲۵ میلیارد شِکِل (۸.۴ میلیارد دلار) دیگر تا پایان سال موافقت کرده، اما وزارت جنگ رژیم مدعی است وزارت دارایی از انتقال این منابع خودداری می‌کند.

مقامات وزارت جنگ هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند روند تامین تجهیزات نظامی را با مشکل مواجه کند. با وجود این اختلافات، وزارت جنگ تصمیم گرفته است راه‌اندازی خطوط تولید جدید را دنبال کند.

روزنامه «یدیعوت آحارنوت» نیز گزارش داد نتانیاهو از «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم خواسته است با افزایش بودجه نظامی موافقت کند. بر اساس این گزارش، رقم نهایی افزایش بودجه تا دوشنبه آینده مشخص خواهد شد و قرار است پس از آن در نشست ویژه کابینه بررسی شود.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد کابینه نوشت، در صورت تصویب، بودجه نظامی رژیم صهیونیستی در سال جاری از حدود ۱۵۸ میلیارد شِکِل به نزدیک ۱۸۴ میلیارد شِکِل (۶۱.۶ میلیارد دلار) خواهد رسید؛ رقمی که حدود ۱۰۰ میلیارد شِکِل بیشتر از بودجه نظامی این رژیم در زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۳) است.

یدیعوت آحارنوت نوشت، بودجه نظامی اولیه رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱۲ میلیارد شِکِل تعیین شده بود، اما این رقم ابتدا ۳۱ میلیارد شِکِل افزایش یافت و به ۱۴۳ میلیارد شِکِل رسید و قرار است حدود ۴۰ میلیارد شکل دیگر نیز افزوده شود.

بر اساس گزارش «یدیعوت آحارنوت»، افزایش بودجه نظامی بدون تامین منابع مالی لازم می‌تواند چارچوب بودجه‌ای را نقض کند و کابینه آینده را ناچار به کاهش هزینه‌های سایر وزارتخانه‌ها یا افزایش مالیات‌ها کند.

این در حالی است که نتانیاهو اخیراً اعلام کرده است قصد دارد بسته بودجه نظامی در آینده را از ۳۵۰ میلیارد شِکِل به ۴۰۰ میلیارد شِکِل افزایش دهد.

در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر ضرورت افزایش هزینه‌های نظامی تاکید دارد، وزارت دارایی و بانک مرکزی این رژیم نسبت به پیامد‌های اقتصادی آن هشدار داده‌اند.

این نهاد‌ها تأکید کردند، افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را از حدود ۵۹ درصد پیش از جنگ غزه به نزدیک ۸۰ درصد برساند.

از سوی دیگر، مخالفان کابینه نتانیاهو هشدار دادند، تصمیم برای افزایش فوری بودجه نظامی را نمی‌توان از فضای انتخاباتی آتی «کنست» جدا کرد و کابینه باید اجرای آن را به پس از انتخابات موکول کند. به گفته مخالفان، درخواست افزایش بودجه در آستانه انتخابات می‌تواند به تقویت موقعیت سیاسی نتانیاهو و ائتلاف حاکم کمک کند در حالی که تبعات مالی آن در سال‌های آینده بر اقتصاد و مسائل داخلی رژیم تحمیل خواهد شد.

برچسب ها: نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی ، بودجه نظامی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

تنگه و تقویم جنگ

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

غافلگیری بنزینی ممنوع!

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

شکست ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان!

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

مستقیم حرم عبد‌العظیم

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

مردی که خنده را زندگی کرد 

نوبت حل مسائل

خودکشی ملوانان ناو آبراهام لینکلن یک رسوایی ملی!

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

حقابه مارون، نفس تازه نخلستان‌های خوزستان

ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

علی نصیریان مهمان نخستین برنامه «هم‌کلام»

 قصه هنوز برای کودکان زنده است اگر روایت کنیم 

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار