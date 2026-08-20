واکنش تند فرانسه و آلمان به سخنان بن گویر درباره غزه و کشتار فلسطینیان

فرانسه و آلمان اظهارات وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در خصوص کشتار فلسطینیان در نوار غزه را به شدت محکوم کردند.

جوان آنلاین: ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» درباره اظهارات ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: آنچه در کرانه باختری در حال رخ دادن است غیرقابل قبول است و باید انزجار همه ما را برانگیزد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، بارو در ادامه افزود: فرانسه پیش از این نیز بن گویر را تحریم کرده و اظهارات اخیر وی غیرقابل قبول و غیرانسانی است.

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین اظهارات بن گویر را فراتر از تمامی معیار‌های انسانی قابل قبول توصیف کرد.

فرانسه ماه مه گذشته در پی مواضع و سیاست‌های بن گویر، تحریم‌هایی را علیه وی اعمال کرد. این اقدام پس از شکایت شماری از شرکت‌کنندگان در «ناوگان صمود» عازم نوار غزه درباره رفتار خشن نظامیان رژیم صهیونیستی با آنان صورت گرفت.

از سوی دیگر، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اظهارات وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، درباره کشتار فلسطینیان در نوار غزه را غیرقابل قبول و ناقض حقوق بین‌الملل توصیف کرد.

مرتس همچنین تصریح کرد آلمان با طرح‌های رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در منطقه E ۱ در کرانه باختری اشغالی مخالف است.

این اظهارات پس از آن مطرح شدند که بن گویر خواستار کشتار ۳۰ تا ۴۰ فلسطینی در نوار غزه در هر شب شده بود.

وی همچنین گفته بود برخی فلسطینیان در غزه شایسته زندگی نیستند و انسان نیستند.