خواهر اون: رزمایش بزرگ و کوچک ندارد، واشنگتن و سئول رویکرد خصمانه دارند

خواهر رهبر کره شمالی با بی‌اهمیت خواندن کاهش ابعاد رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی تأکید کرد مساله مورد توجه پیونگ‌یانگ، نفسِ ادامه این رزمایش‌هاست که بیان آشکار خصومت محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد «کیم یو جونگ» خواهر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی اعلام کرد پیونگ‌یانگ بیش از تصمیم اخیر برای کاهش مقیاس رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی، به تداوم این فعالیت‌های نظامی توجه دارد.

به گزارش ایسنا، این اظهارات در شرایطی مطرح شده که کره جنوبی و آمریکا در پی درخواست واشنگتن، مقیاس رزمایش مشترک سالانه خود را کاهش داده‌اند؛ اقدامی که به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا انجام شد.

کیم یو جونگ در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی کره شمالی منتشر کرد، گفت: «ما توجه بیشتری به این واقعیت داریم که رزمایش‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی ادامه داشته و همچنان در جریان است و این، بیان آشکار و غیرقابل انکار خصومت علیه کره شمالی است.»

او افزود: «کاهش ابعاد یا مدت زمان رزمایش‌ها، ماهیت تحریک‌آمیز و تهاجمی این تمرینات نظامی را تغییر نمی‌دهد.»

خواهر رهبر کره شمالی با تأکید بر اینکه پیونگ‌یانگ «هیچ علاقه‌ای» به اقدام ترامپ برای کاهش رزمایش ندارد، نشان داد که از نگاه کره شمالی، اصل برگزاری این تمرینات نظامی و نه مدت یا گستردگی آنها، مسئله اصلی است.

طبق اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی و وزارت دفاع آمریکا، ۲ کشور روز جمعه رزمایش «سپر آزادی اولچی» را به پایان خواهند رساند.

این رزمایش در ابتدا قرار بود به مدت ۱۱ روز، از ۱۷ تا ۲۷ اوت برگزار شود، اما مدت آن تقریباً به نصف کاهش یافته است.

کیم یو جونگ همچنین اعلام کرد از هرگونه ارتباط اخیر میان رهبران آمریکا و کره شمالی «بی‌اطلاع» است.

او در واکنش به گزارش‌ها درباره چنین ارتباطی گفت: «این موضوعی است که من مطلقاً هیچ اطلاعی درباره آن ندارم.»

ترامپ روز دوشنبه گفته بود رهبر کره شمالی به پیشنهاد او برای گفت‌و‌گو پاسخ داده و مکالمه‌اش با کیم «بسیار مثبت» بوده است.

با این حال، کیم یو جونگ گفت رهبر کره شمالی خاطرات و احساسات شخصی خوبی نسبت به ترامپ دارد، اما در عین حال تأکید کرد آمریکا همچنان به انجام فعالیت‌های نظامی خصمانه علیه کره شمالی ادامه می‌دهد.

او گفت: «صرف‌نظر از روابط عالی میان رهبران کره شمالی و آمریکا، اقدامات حاکمیتی که ما برای بازدارندگی در برابر نیرو‌های تهدیدکننده امنیت ملی خود انجام می‌دهیم، کاملاً منطقی، مناسب و ضروری است.»

این اظهارات نشان می‌دهد پیونگ‌یانگ میان روابط شخصی رهبران ۲ کشور و ارزیابی خود از سیاست نظامی آمریکا تمایز قائل است و کاهش ابعاد رزمایش مشترک واشنگتن و سئول را برای تغییر محاسبات امنیتی خود کافی نمی‌داند.