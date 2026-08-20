کد خبر: 1375056
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

خواهر اون: رزمایش بزرگ و کوچک ندارد، واشنگتن و سئول رویکرد خصمانه دارند

1 خواهر رهبر کره شمالی با بی‌اهمیت خواندن کاهش ابعاد رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی تأکید کرد مساله مورد توجه پیونگ‌یانگ، نفسِ ادامه این رزمایش‌هاست که بیان آشکار خصومت محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد «کیم یو جونگ» خواهر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی اعلام کرد پیونگ‌یانگ بیش از تصمیم اخیر برای کاهش مقیاس رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی، به تداوم این فعالیت‌های نظامی توجه دارد.

به گزارش ایسنا، این اظهارات در شرایطی مطرح شده که کره جنوبی و آمریکا در پی درخواست واشنگتن، مقیاس رزمایش مشترک سالانه خود را کاهش داده‌اند؛ اقدامی که به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا انجام شد.

کیم یو جونگ در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی کره شمالی منتشر کرد، گفت: «ما توجه بیشتری به این واقعیت داریم که رزمایش‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی ادامه داشته و همچنان در جریان است و این، بیان آشکار و غیرقابل انکار خصومت علیه کره شمالی است.»

او افزود: «کاهش ابعاد یا مدت زمان رزمایش‌ها، ماهیت تحریک‌آمیز و تهاجمی این تمرینات نظامی را تغییر نمی‌دهد.»

خواهر رهبر کره شمالی با تأکید بر اینکه پیونگ‌یانگ «هیچ علاقه‌ای» به اقدام ترامپ برای کاهش رزمایش ندارد، نشان داد که از نگاه کره شمالی، اصل برگزاری این تمرینات نظامی و نه مدت یا گستردگی آنها، مسئله اصلی است.

طبق اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی و وزارت دفاع آمریکا، ۲ کشور روز جمعه رزمایش «سپر آزادی اولچی» را به پایان خواهند رساند.

این رزمایش در ابتدا قرار بود به مدت ۱۱ روز، از ۱۷ تا ۲۷ اوت برگزار شود، اما مدت آن تقریباً به نصف کاهش یافته است.

کیم یو جونگ همچنین اعلام کرد از هرگونه ارتباط اخیر میان رهبران آمریکا و کره شمالی «بی‌اطلاع» است.

او در واکنش به گزارش‌ها درباره چنین ارتباطی گفت: «این موضوعی است که من مطلقاً هیچ اطلاعی درباره آن ندارم.»

ترامپ روز دوشنبه گفته بود رهبر کره شمالی به پیشنهاد او برای گفت‌و‌گو پاسخ داده و مکالمه‌اش با کیم «بسیار مثبت» بوده است.

با این حال، کیم یو جونگ گفت رهبر کره شمالی خاطرات و احساسات شخصی خوبی نسبت به ترامپ دارد، اما در عین حال تأکید کرد آمریکا همچنان به انجام فعالیت‌های نظامی خصمانه علیه کره شمالی ادامه می‌دهد.

او گفت: «صرف‌نظر از روابط عالی میان رهبران کره شمالی و آمریکا، اقدامات حاکمیتی که ما برای بازدارندگی در برابر نیرو‌های تهدیدکننده امنیت ملی خود انجام می‌دهیم، کاملاً منطقی، مناسب و ضروری است.»

این اظهارات نشان می‌دهد پیونگ‌یانگ میان روابط شخصی رهبران ۲ کشور و ارزیابی خود از سیاست نظامی آمریکا تمایز قائل است و کاهش ابعاد رزمایش مشترک واشنگتن و سئول را برای تغییر محاسبات امنیتی خود کافی نمی‌داند.

برچسب ها: کره شمالی ، سئول ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

تنگه و تقویم جنگ

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

غافلگیری بنزینی ممنوع!

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

شکست ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان!

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

مستقیم حرم عبد‌العظیم

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

مردی که خنده را زندگی کرد 

نوبت حل مسائل

خودکشی ملوانان ناو آبراهام لینکلن یک رسوایی ملی!

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

حقابه مارون، نفس تازه نخلستان‌های خوزستان

ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

علی نصیریان مهمان نخستین برنامه «هم‌کلام»

 قصه هنوز برای کودکان زنده است اگر روایت کنیم 

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار