جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی از افزایش نگرانیهای امنیتی تلآویو درباره نفوذ و تثبیت حضور دریایی ترکیه در سوریه خبر داد؛ موضوعی که به گفته این رسانه، میتواند سطح تنش میان دو طرف را از عرصه زمینی سوریه به آبهای شرق مدیترانه بکشاند.
به گزارش ایرنا، این شبکه مدعی شد، فرمانده نیروی دریایی ترکیه در ماه ژوئیه (تیر)، در رأس یک هیأت رسمی نظامی وارد سوریه شد و با مقامهای ارشد نیروی دریایی این کشور دیدار کرد. شبکه ۱۲ این سفر را اقدامی غیرمعمول توصیف کرد و گفت، این دیدار توجه نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی را به خود جلب کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای امنیتی رژیم صهیونیستی نگران گسترش نفوذ ترکیه در عرصه دریایی سوریه و تعمیق همکاریهای نظامی و دریایی میان آنکارا و دمشق هستند.
این رسانه صهیونیستی همچنین مدعی شد در ماههای اخیر چندین مورد فعالیت شناورهای نیروی دریایی ترکیه در نزدیکی کشتیهای رژیم صهیونیستی در آبهای بینالمللی ثبت شده است. بر اساس ادعای این رسانه، کشتیهای ترکیه در چند مورد به نیروهای رژیم صهیونیستی نزدیک شدند هر چند این رویدادها بدون درگیری پایان یافته است.
با این حال، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شدهاند این اقدامات حامل یک پیام روشن است که ترکیه از حضور این رژیم در منطقه آگاه است و میخواهد نشان دهد که خود نیز در این عرصه حضور دارد.
این رسانه صهیونیستی افزود: افزایش حضور نیروی دریایی ترکیه در شرق مدیترانه میتواند احتمال برخورد دریایی را بیشتر کند هرچند این اصطکاکها تاکنون به درگیری مستقیم منجر نشده است.
این تحولات همزمان با اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره حضور ترکیه در سوریه رخ داده است. نتانیاهو روز چهارشنبه مدعی شد تلآویو اجازه نخواهد داد ترکیه با ایجاد پایگاه نظامی در سوریه، امنیت رژیم صهیونیستی را تهدید کند.
وی همچنین مدعی شد رژیم صهیونیستی پیشتر درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه به طرفهای مربوطه هشدار داده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رژیم صهیونیستی مسئولیت حمله هوایی به پایگاه نظامی «ابوظهور» در استان ادلب سوریه را برعهده گرفت.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی مدعی شده بود سوریه با فراهم کردن زمینه استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی در نزدیکی حلب، در آستانه تغییر وضعیت امنیتی منطقه قرار دارد.
در همین ارتباط، «تام باراک» فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا در امور سوریه نیز درباره حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه ابوظهور گفت دو طرف تنها «یک گام» با درگیری نظامی مستقیم میان ترکیه و رژیم صهیونیستی فاصله داشتند. باراک پیشتر نیز مدعی شده بود واشنگتن بهطور جدی در حال بررسی سازکاری برای حلوفصل اختلافات میان رژیم صهیونیستی، سوریه و ترکیه است.