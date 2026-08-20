وزیر صهیونیست تخریب محله فلسطینی را «نقطه عطف» دانست

جوان آنلاین: مقامات اشغالگر، با مشارکت نیروهای «اداره اجرای زمین» وابسته به وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی، یک کمپین تخریب گسترده را آغاز کردهاند که ۱۳ سازه را در محله الجواریش در رامله، در اراضی ۱۹۴۸، به بهانه ساخت و ساز بدون مجوز و ادعای ارتباط آنها با «نهادهای جنایتکار» هدف قرار داد.
به گزارش ایسنا، ایتامار بن گویر، وزیر افراطی امنیت داخلی اسرائیل، پس از ورود به این محله برای نظارت بر تخریب، با تأیید اینکه این ده هزارمین سازهای است که از سال ۲۰۲۵ تخریب میشود این عملیات را «نقطه عطف» خواند.
بن گویر با وقاحت گفت: «ما با تخریب ده هزارمین ساختمان از ابتدای سال ۲۰۲۵ به نقطه قابل توجهی رسیدهایم و تنها در سال گذشته نزدیک به ۶۰۰۰ سازه را تخریب کردیم. در گذشته، آنها از برخورد با ساخت و سازهای بدون مجوز و خانوادههای جنایتکار میترسیدند و ترجیح میدادند زمینهای دولتی را رها کنند، اما من تسلیم نشدهام و نخواهم شد. من از اینجا اعلام میکنم... ما به تخریب هر ساختمان غیرقانونی ادامه خواهیم داد. تنها راه شما برای جلوگیری از تخریب، تخریب خانههای خودتان است، قبل از اینکه بولدوزرهای ما این کار را برای شما انجام دهند.»
وزارت امنیت داخلی این رژیم گفت که به عنوان بخشی از این سیاست تخریب سریع، زمینی معادل مساحت تل آویو و گیواتائیم به نفع دولت تصرف و مصادره شده است.