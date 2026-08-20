جوان آنلاین: «آن گیو-بک» وزیر دفاع کرهجنوبی روز پنجشنبه در جلسه پارلمان این کشور، برآوردی از تعداد تسلیحات هستهای کرهشمالی ارائه کرد که با رقم اعلامشده از سوی رئیسجمهور آمریکا تفاوت قابلتوجهی دارد.
به گزارش ایسنا، ترامپ روز چهارشنبه به وقت آمریکا در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود پیونگیانگ ۵۷ سلاح هستهای «بسیار قدرتمند» در اختیار دارد. او همچنین گفته است که اواخر سال جاری میلادی با «کیم جونگ اون» رهبر کرهشمالی دیدار خواهد کرد.
این نخستین بار بود که ترامپ رقم مشخصی را درباره تعداد تسلیحات موجود در زرادخانه هستهای کرهشمالی اعلام میکرد.
آن گیو-بک در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: «ما معمولاً برآورد میکنیم که کرهشمالی حدود ۸۰ تا ۱۲۰ سلاح هستهای دارد، اما برای ارائه یک رقم مشخص با محدودیتهای زیادی روبهرو هستم.»
او با اشاره به اظهارات ترامپ گفت به نظر میرسد میان برآوردهای کرهجنوبی و آمریکا درباره میزان ذخایر هستهای کرهشمالی «اندکی تفاوت» وجود دارد.
اعلام یک رقم مشخص برای زرادخانه هستهای پیونگیانگ از سوی یک مقام دولتی کرهجنوبی یا آمریکا اقدامی نادر محسوب میشود؛ نهتنها به این دلیل که چنین اطلاعاتی بهشدت محرمانه است، بلکه از این جهت که ممکن است اعلام آن بهعنوان به رسمیت شناختن کرهشمالی بهعنوان یک کشور دارای تسلیحات هستهای تعبیر شود.
وزیر دفاع کرهجنوبی بعداً در توضیح سخنان خود گفت رقم ۸۰ تا ۱۲۰ سلاح را از برآورد یک مؤسسه تحقیقاتی خصوصی نقل کرده و تأکید کرد در ارائه ارزیابی رسمی نظامی درباره این موضوع محدودیت دارد.
کرهجنوبی و آمریکا تاکنون بر موضع خود مبنی بر به رسمیت نشناختن کرهشمالی بهعنوان یک کشور دارای سلاح هستهای تأکید کردهاند.
آن گیو-بک در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مخالف درباره اینکه آیا سئول برخورداری پیونگیانگ از زرادخانه هستهای را به رسمیت میشناسد، گفت: «ما هرگز نمیتوانیم رسماً چنین چیزی را به رسمیت بشناسیم.»
او همچنین از اظهارنظر درباره سخنان اخیر ترامپ خودداری کرد و گفت مناسب نیست یک وزیر کرهجنوبی اظهارات رئیسجمهور آمریکا را ارزیابی کند.
وزیر دفاع کرهجنوبی همچنین بار دیگر تأکید کرد کشورش قصدی برای توسعه تسلیحات هستهای خود ندارد و معتقد است باید در چارچوب بازدارندگی هستهای با آمریکا به تقویت توان دفاعی خود ادامه دهد.