منابع فلسطینی از یورش گسترده صهیونیست‌ها به سراسر کرانه باختری و بازداشت و زخمی شدن فلسطینیان خبر دادند.

جوان آنلاین: در حالی که حملات صهیونیست‌ها به کرانه باختری طی دوره اخیر به اوج خود رسیده و این منطقه روزانه شاهد یورش‌های وحشیانه شهرک نشینان و نظامیان رژیم اشغالگر است، منابع فلسطینی گزارش دادند که صبح امروز پنجشنبه، نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی مجموعه‌ای از تهاجمات وحشیانه را در مناطق مختلف کرانه باختری انجام دادند که منجر به وقوع درگیری شدید میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها شد.

به گزارش تسنیم، منابع فلسطینی اعلام کردند که حملات نظامیان صهیونیست به کرانه باختری همزمان با یورش شهرک نشینان بود. در نابلس، نیرو‌های اشغالگر از چندین جهت از جمله خیابان قدس و ایست بازرسی حواره وارد این شهر شدند و در تعدادی از محله‌ها مستقر گشته و به خانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی از جمله یک ساختمان در نزدیکی بیمارستان تخصصی العربی حمله کردند.

در جریان این یورش نظامیان صهیونیست به نابلس، چند جوان فلسطینی بازداشت شدند. این یورش‌ها به شهرک‌های عورتا و مادما در جنوب نابلس نیز گسترش یافت و نیرو‌های اشغالگر به خانه‌ای در مادما حمله کرده و با فلسطینیان درگیر شدند.

در محله رفیدیا در غرب نابلس هم هلال احمر فلسطین از زخمی شدن سه نفر در نتیجه حمله نیرو‌های اشغالگر خبر داد. اما در قلقیلیه، نظامیان صهیونیست از طریق ورودی شرقی و خیابان نابلس به شهر حمله کردند و درگیری‌هایی رخ داد. آنها همچنین به خانه‌ای در محله النقار یورش بردند.

این حملات به شهر‌های جیوس و کفر ثلث نیز گسترش یافت و نظامیان صهیونیست به چندین خانه حمله و شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

استان رام الله و البیره نیز شاهد حملات گسترده‌ای بود. نیرو‌های اسرائیلی به چندین خانه در شهر کفر مالک، در شمال شرقی رام الله، حمله کردند و به اردوگاه پناهندگان العماری و اطراف آن در البیره یورش بردند، جایی که درگیری‌هایی با فلسطینیان رخ داد و نظامیان صهیونیست با مهمات جنگی به شهروندان فلسطینی حمله کردند.

در جنین در شمال کرانه باختری هم نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی به خیابان ناصره در این شهر یورش بردند و طوباس نیز شاهد حملات صهیونیست‌ها به چندین خانه بود که منجر به وقوع درگیری شدید با فلسطینیان شد و طی آن نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی با نارنجک‌های صوتی به فلسطینیان حمله کردند.

همزمان با حملات نظامیان صهیونیست، شهرک نشینان نیز به چندین منطقه در کرانه باختری یورش برده و اقدامات تحریک آمیزی علیه فلسطینیان انجام دادند.

به گزارش منابع محلی، شهرک نشینان صهیونیست به محله ابوفزع در نزدیکی روستای طیبه، در شرق رام‌الله و نیز منطقه وادی سلمان در شمال غربی قدس اشغالی یورش بردند.

شهرک نشینان صهیونیست همچنین علاوه بر یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، شروع به انجام اقدامات تحریک آمیز علیه فلسطینیان کردند.

این در حالی است که در دوره اخیر به ویژه طی دو ماه گذشته، همزمان با افشای طرح‌های جدید کابینه رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک سازی‌ها در کرانه باختری و آوارگی فلسطینیان، حملات شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست در سراسر این منطقه به شکل قابل توجهی تشدید شده که با درگیری‌های شدید میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها همراه است.