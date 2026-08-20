واکنش هری کین به ترک بایرن

مهاجم باتجربه بایرن مونیخ به احتمال ترک این تیم و حضور در لیگ عربستان یا بازگشت به لیگ جزیره واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: هری کین اعلام کرد که لیگ برتر انگلیس دیگر جذابیت گذشته را برای او ندارد و در حال حاضر تمام تمرکزش روی ادامه دوران حرفه‌ای خود در بایرن مونیخ است؛ اظهاراتی که در شرایطی مطرح شده که شایعات درباره احتمال بازگشت این مهاجم انگلیسی به فوتبال کشورش همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، این مهاجم ۳۳ ساله در سال ۲۰۲۳ تاتنهام را ترک کرد و به بایرن مونیخ پیوست. کین از زمان حضور در آلمان موفق به کسب دو عنوان قهرمانی بوندس‌لیگا، یک جام حذفی آلمان و یک سوپرجام شده است.

با وجود این موفقیت‌ها، طی ماه‌های اخیر بار دیگر شایعاتی درباره بازگشت او به لیگ برتر مطرح شده است. کین تنها ۴۷ گل با شکستن رکورد تاریخی گلزنی در لیگ برتر فاصله دارد؛ رکوردی که در اختیار آلن شیرر با ۲۶۰ گل قرار دارد. همچنین نام او در ارتباط با انتقال احتمالی به لیگ عربستان و حضور در الهلال مطرح شده است.

کین پس از دریافت کفش طلای اروپا برای دومین بار در گفت‌و‌گو با مجله FourFourTwo درباره احتمال بازگشت به انگلیس گفت: وقتی برای نخستین بار تاتنهام را ترک کردم، مطمئناً فکر می‌کردم روزی به انگلیس بازخواهم گشت، اما این تمایل دیگر به اندازه گذشته قوی نیست. من در مونیخ بسیار خوشحالم و این تجربه باعث شد چشم‌اندازم نسبت به دنیای متفاوت فوتبال خارج از انگلیس تغییر کند.

کاپیتان تیم ملی انگلیس در ادامه تأکید کرد که بازگشت به لیگ برتر را به‌طور کامل منتفی نمی‌داند. او گفت: هرگز نمی‌گویم چنین اتفاقی غیرممکن است، اما در حال حاضر تمرکزم روی بایرن مونیخ است و باید ببینیم آینده، چه چیزی را به همراه خواهد داشت.

قرارداد کین با بایرن مونیخ در سال آینده به پایان می‌رسد و مذاکرات درباره آینده او قرار است به‌زودی آغاز شود. با این حال، این مهاجم تأکید کرده که هیچ‌یک از طرفین برای تصمیم‌گیری عجله‌ای ندارند.

کین فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ بوندس‌لیگا را با ۳۶ گل به پایان رساند و برای دومین فصل متوالی عنوان آقای گلی این رقابت‌ها را به دست آورد. او همچنین برای دومین بار در دوران حرفه‌ای خود کفش طلای اروپا را کسب کرد.

عملکرد آماری کین در بایرن نیز خیره‌کننده بوده است؛ او در ۱۴۷ مسابقه در تمامی رقابت‌ها ۱۴۶ گل به ثمر رسانده که شامل ۹۸ گل در ۹۴ بازی بوندس‌لیگا می‌شود.

بایرن مونیخ فصل جدید بوندس‌لیگا را نیز روز ۲۸ آگوست (۶ شهریور) مقابل اشتوتگارت آغاز خواهد کرد.