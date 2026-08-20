هشدار «نبیه بری» درباره اهداف و نیات شوم رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

رئیس مجلس لبنان ضمن تأکید بر ضرورت تداوم حضور نیرو‌های «یونیفل» در جنوب این کشور، درباره اهداف و نیات شوم رژیم صهیونیستی و خطرات ناشی از جنایت‌های این رژیم در جنوب لبنان هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، رئیس مجلس لبنان درباره «اهداف و نیات رژیم صهیونیستی و خطرات اقدامات آن در مناطق جنوب لبنان، به ویژه حملات شدید به شهرها، روستا‌ها و مناطق غیرنظامی و مسکونی و نیز اجرای عملیات گسترده انفجار‌ها در روستا‌های جنوب» هشدار داد.

بر اساس این گزارش، «نبیه بری» در تازه‌ترین واکنش به تحولات لبنان افزود: ما بر اهمیت فوق‌العاده حضور نیرو‌های صلح بان سازمان ملل متحد (یونیفل) در جنوب لبنان و نقش محوری آنها در حفظ امنیت و حمایت از ارتش برای استقرار در سراسر خاک کشورمان تا مرز‌های بین‌المللی، مطابق با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، تاکید می‌کنیم.

رئیس مجلس لبنان تأکید کرد: پایان دادن به ماموریت یونیفیل بزرگترین اشتباه و جنایت در حق جنوب لبنان خواهد بود و عملاً قطعنامه ۱۷۰۱ را باطل می‌کند.

اظهارات نبیه بری در حالی است که اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و چند منطقه و شهرک بامداد و سحرگاه امروز هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش اشغالگر قرار گرفتند.