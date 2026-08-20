جوان آنلاین: آژیر حمله هوایی تا ساعات اولیه صبح پنجشنبه شنیده میشد و در جریان این حملات ۱۲ نقطه در مناطق مختلف کییف هدف قرار گرفته و به ساختمانهای مسکونی، یک مرکز درمانی و یک موسسه آموزشی آسیب وارد شد.
به گزارش ایرنا، در منطقه سولومیانسکی، ۲ طبقه فوقانی یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه تخریب و طبقات دیگر دچار آتشسوزی شدند. مردم همچنین در ۲ ساختمان مسکونی و پناهگاه یکی از مدارس گرفتار شدند.
به نوشته این رسانه آمریکایی، روسیه موشکباران کی یف را تشدید کرده تا ذخایر پدافند هوایی آن را به پایان برساند. کی یف سامانههای محدودی برای رهگیری تهدیدهای بالستیک دارد و مدتهاست که برای تامین موشک پدافند هوایی آمریکایی پاتریوت دچار مضیقه است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به اوکراین اجازه داده بود تا پروانههای لازم برای تولید سامانههای پدافند هوایی پاتریوت را دریافت کند؛ هرچند که بعداً این تصمیم را لغو کرد.
در همین حال، دولت اوکراین نیز حملات دوربرد خود علیه انبارهای تسلیحات، تأسیسات نظامی و سایر اهداف راهبردی در اعماق خاک روسیه را تشدید کرده و به دنبال کاهش توانایی مسکو در ادامه حملات خود به شهرهای این کشور است.