ارتش اسرائیل برای اولین بار به تیراندازی به خودروی حامل هند رجب اعتراف کرد

ارتش اشغالگربه تیراندازی به خودروی حامل هند رجب کودک فلسطینی و آمبولانس هلال احمر در ژانویه ۲۰۲۴ در غزه اعتراف کرد.

جوان آنلاین: ارتش اشغالگر برای اولین بار اذعان کرد که نیروهایش در سال ۲۰۲۴ به خودرویی که حامل هند رجب، دختر ۵ ساله فلسطینی و پنج نفر از بستگانش در غزه بود، شلیک کردند.

به گزارش ایسنا، این اعتراف را تحقیقات جنایی پس از انکار قبلی حضور نیرو‌های اسرائیلی در منطقه اعلام کرد.

مکانیسم حقیقت‌یابی و ارزیابی اشغالگران توضیح داد که نیرو‌های اسرائیلی هنگام نزدیک شدن خودرو به آن شلیک کردند و بعداً یک آمبولانس هلال احمر فلسطینی را که برای نجات او اعزام شده بود، با موشک هدف قرار دادند که منجر به شهادت هند، بستگانش و امدادگران شد.

این مکانیسم حقیقت‌یابی همچنین به آغاز تحقیقات جنایی دیگری در مورد شهادت ۱۵ امدادگر و کارمند اورژانس در مارس ۲۰۲۵ اشاره کرد.

از سوی دیگر، خانواده هند رجب عدم اعتماد خود را به سیستم قضایی اسرائیل ابراز کردند و خواستار عدالت بین‌المللی شدند. این موضوع توسط سازمان حقوق بشر اسرائیل، یش دین، که ادعا می‌کرد درصد بسیار کمی از تحقیقات به دلیل فشار سیاسی منجر به کیفرخواست می‌شود، پشتیبانی شد.

هند رجب پس از ساعت‌ها گیر افتادن در داخل خودرویی که توسط نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی در غزه در ژانویه ۲۰۲۴ هدف قرار گرفته بود، به شهادت رسید. او پس از شهادت پنج نفر از بستگانش در کنارش، از طریق تلفن از امدادگران التماس کرد که او را نجات دهند.

با وجود اعزام هماهنگ آمبولانس هلال احمر برای رسیدن به او، تماس با خدمه و کودک پس از رسیدن قطع شد. ۱۲ روز بعد، اجساد هند، خانواده‌اش و ۲ امدادگر پیدا شد.

این در حالی است که حملات مداوم اسرائیل که از زمان اعلام «آتش‌بس» در غزه در اکتبر گذشته تاکنون بیش از ۱۲۰۰ فلسطینی را شهید کرده است، تعداد کل شهدا را از آغاز جنگ نابودی اسرائیل در نوار غزه در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۷۳۰۰۰ نفر رسانده است.