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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: تا اواخر امسال با کیم جونگ اون دیدار می‌کنم/ کره شمالی ۵۷ سلاح هسته‌ای دارد

1 ترامپ اعلام کرد که اواخر امسال با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دیدار خواهد کرد. او در عین حال خاطرنشان کرد که پیونگ یانگ ۵۷ سلاح هسته‌ای «بسیار قدرتمند» دارد. این اولین باری است که او به رقم مشخصی از زرادخانه هسته‌ای این کشور اشاره کرده است.

جوان آنلاین: ترامپ در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید، یک روز پس از گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر ترغیب دستیارانش برای دیدار با کیم در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد اواخر امسال با کیم دیدار کند، به خبرنگاران گفت: «بله، من این کار را خواهم کرد.»

به گزارش ایسنا، این دیدار می‌تواند در سفر او به آسیا، احتمالاً برای شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه که قرار است در ماه نوامبر در شنژن چین برگزار شود، اتفاق بیفتد. 

براساس گزارش یونهاپ، او در مورد برنامه خود برای تعامل مجدد با کیم توضیحی نداد. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا نامه‌های کتبی با کیم رد و بدل می‌کند، گفت: «نمی‌توانم این را به شما بگویم.»

ترامپ در یک مصاحبه مطبوعاتی جداگانه، از پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا هدف او از تعامل مجدد با کیم هنوز خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است، خودداری کرد و این نگرانی را ایجاد کرد که دولت او ممکن است تمرکز سیاست خود را به سمت اهدافی غیر از خلع سلاح هسته‌ای، مانند کاهش تنش و مدیریت ریسک، تغییر دهد.

دولت ترامپ پیش از این تعهد خود را به خلع سلاح هسته‌ای "کامل" کره شمالی تأیید کرده بود. ترامپ گفت: "من نمی‌خواهم در مورد آن صحبت کنم، اما همانطور که می‌دانید و دیده‌اید، من رابطه خوبی با کیم جونگ اون دارم. " «او (جو) بایدن را دوست نداشت. او (باراک) اوباما را دوست نداشت. او هیچ‌کس را دوست نداشت، اما من را دوست دارد.»

اظهارات ترامپ در بحبوحه گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه او ممکن است به دنبال احیای دیپلماسی شخصی خود با کیم باشد، مطرح شد؛ دیپلماسی‌ای که منجر به سه دیدار دوجانبه در طول دوره اول ریاست جمهوری‌اش شد: اولین دیدار در ژوئن ۲۰۱۸ در سنگاپور، دومین دیدار در هانوی در فوریه ۲۰۱۹ و آخرین دیدار در روستای مرزی پانمونجوم بین دو کره در ژوئن ۲۰۱۹.

این گمانه‌زنی‌ها با دستور اخیر ترامپ برای کاهش رزمایش‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا، که به عنوان یک اقدام آشتی‌جویانه در قبال کره شمالی تلقی می‌شود، بیشتر تقویت شده است. پیونگ یانگ مدت‌هاست که رزمایش‌های متحدان را به عنوان تمرین‌هایی برای جنگ علیه خود محکوم می‌کند.

ناظران گفتند که توجه مجدد ترامپ به کره شمالی ممکن است نشان‌دهنده اشتیاق او برای به ثمر رساندن یک کودتای بزرگ در سیاست خارجی و تقویت تصویر خود به عنوان یک صلح‌طلب باشد، زیرا جنگ ایران طولانی شده و قیمت انرژی را بالا نگه داشته است، به ویژه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در ماه نوامبر.

سوالاتی در مورد اینکه آیا کیم با توجه به همکاری‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی عمیق کره شمالی با روسیه و بهبود روابط با چین، که هر دو نیاز پیونگ یانگ به کمک ایالات متحده را کاهش داده‌اند، به پیشنهاد‌های ترامپ پاسخ خواهد داد یا خیر، همچنان ادامه دارد.

اولین نشست مطبوعاتی ترامپ اندکی پس از آن برگزار شد که کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند رهبر کره شمالی، گفت که کره شمالی هیچ علاقه‌ای به کاهش رزمایش نظامی جاری سئول-واشنگتن ندارد، که او آن را "بی‌ارزش برای اظهار نظر" خواند. اما او بار دیگر تأکید کرد که رهبر کره شمالی "خاطرات و احساسات خوبی" در مورد شخص ترامپ دارد و رابطه رهبران هنوز "عالی" است - اظهار نظری که به نظر می‌رسد در را برای از سرگیری گفت‌و‌گو با واشنگتن باز می‌گذارد.

ترامپ در اولین حضور مطبوعاتی خود، بار دیگر تأکید کرد که با رهبر کره شمالی «خیلی خوب» کنار می‌آید. او گفت: «می‌دانید چیست؟ این واقعیت که من با او کنار می‌آیم... چیز خوبی است، نه چیز بدی.»

ترامپ فاش کرد که کیم ۵۷ سلاح هسته‌ای «بسیار قدرتمند» دارد و گفت که چنین پیشرفتی هرگز نباید اجازه داده می‌شد. او پیش از این پیونگ یانگ را یک «قدرت هسته‌ای» نامیده بود، اما این اولین باری بود که به تعداد مشخصی از موجودی هسته‌ای کره شمالی اشاره می‌کرد.

کارشناسان گفته‌اند که پیونگ یانگ ممکن است حدود ۶۰ سلاح هسته‌ای با مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت ده‌ها سلاح دیگر داشته باشد. او گفت: «(اگر) من رئیس جمهور بودم، اجازه نمی‌دادم. اما او آنها را دارد. من با او خیلی خوب کنار می‌آییم.» او افزود که کیم را «خیلی خوب» می‌شناسد و «او خوب خواهد بود.» او گفت: «تا زمانی که یک رئیس جمهور باهوش داشته باشیم، او خوب خواهد بود.» «اگر ما یک رئیس جمهور احمق داشته باشیم، احتمالاً او خیلی خوب نخواهد بود.»

ترامپ در دومین کنفرانس مطبوعاتی، بار دیگر از رزمایش‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا علیه کره شمالی ابراز نارضایتی کرد و آن را «بسیار توهین‌آمیز به کسی» توصیف کرد که به گفته او در دوران ریاست جمهوری‌اش «حداقل بسیار خوش‌رفتار» بوده است. او گفت: «من از این واقعیت که ما این رزمایش‌های نظامی عظیم را ... علیه کره شمالی انجام می‌دهیم، خوشم نیامد. این رزمایشی علیه کره شمالی بود، وقتی که من با او دوست هستم.»

او ظاهراً با اشاره به احتمال تحریکات کره شمالی افزود: «من مطمئناً دو سال و نیم است که هیچ اتفاقی نمی‌بینم. این اتفاق برای من نخواهد افتاد، اما من هیچ اتفاقی نمی‌بینم.»

سپس، او بار دیگر ناراحتی خود را از اینکه کره جنوبی از کمک به دولت او برای تأمین امنیت تنگه هرمز خودداری کرده است، تکرار کرد. او گفت: «وقتی کره جنوبی گفت که نه، آنها علاقه‌ای به کمک به ما در تنگه هرمز ندارند، خوشحال نشدم، در حالی که ۶۰ درصد از نفت خود را از تنگه هرمز تأمین می‌کنند.»

برچسب ها: ترامپ ، کره شمالی ، سلاح هسته ای
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