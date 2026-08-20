واکنش تند حکیم زیاش به وزیر صهیونیستی

جوان آنلاین: حکیم زیاش، ستاره فوتبال مراکش و بازیکن کنونی باشگاه وداد کازابلانکا، با واکنش تندی به اظهارات ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل پاسخ داد. بن گویر در اظهارات خود خواستار کشتار ۳۰ تا ۴۰ فلسطینی در هر شب در نوار غزه شده بود؛ اظهاراتی که افکار عمومی جهانی را شوکه کرد.

به گزارش ایسنا، زیاش، کاپیتان وداد و ستاره سابق تیم ملی مراکش و باشگاه چلسی، با انتشار پستی در حساب رسمی خود در اینستاگرام، به اظهارات بن گویر پاسخ داد و نوشت: "زندگی فلسطینی‌ها از زندگی تو ارزشمندتر است. "

این پاسخ، موجی از واکنش‌ها و نظرات مثبت را در پی داشت و بسیاری از کاربران، موضع زیاش را تحسین کردند.

حکیم زیاش، مانند بسیاری از چهره‌های سرشناس ورزش و فوتبال در جهان، یکی از حامیان سرسخت مسئله فلسطین و دفاع از حق زندگی شرافتمندانه مردم فلسطین در کشور خود است. او بار‌ها از طریق حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی، حمایت علنی خود را ابراز کرده است.

پاسخ زیاش به بن گویر، بار دیگر تنش بین این دو را در مورد جنگی که توسط نیرو‌های اشغالگر در نوار غزه انجام می‌شود، برجسته کرد. در آوریل گذشته، زیاش با طعنه‌ای به طرح بن گویر در جنگ غزه واکنش نشان داد و گفت: آیا این بار هم ادعا خواهد کرد که قانون تنها دفاع از خود است؟