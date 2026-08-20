جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تهدیدات اقتصادی جد‌ید علیه ایران در برنامه ایکس نوشت: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.

وی افزود: تهدید به «شروع عملیات اقتصادی» علیه ایران، در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است: یعنی بدهی‌های بی‌سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره‌های بانکی در آمریکا.

عراقچی همچنین نوشت: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشور‌ها در سراسر جهان را تهدید می‌کند.