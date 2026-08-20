جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، دفتر اطلاعرسانی شورای عالی قضایی عراق در بیانیهای اعلام کرد: «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران صبح امروز پنجشنبه با قاضی «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار کرد.
براساس این بیانیه، «در این دیدار، دو طرف در مورد راههای ارتقای همکاریهای دو کشور برادر در زمینههای قضایی و حقوقی و پیگیری و اجرای توافقنامهها و یادداشتهای تفاهم مشترک امضا شده بین دو طرف بحث و تبادل نظر کردند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه سفر خود به عراق را آغاز و با مقامات بلندپایه عراقی از جمله رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور به طور جداگانه دیدار کرد.
وی بامداد پنجشنبه به زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در شهر مقدس کاظمین رفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر اشتراکات جغرافیایی و تاریخی دو کشور گفت: ایران و عراق در روابط دوجانبه فرصتهای بینظیری داشته و در نقشآفرینی منطقهای در بین کشورهای اسلامی و عربی فرصتهای بیبدیلی خلق میکنند.
وی در دیدار «نزار آمیدی» رئیس جمهور عراق نیز با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی سوم بیان داشت: ایران و عراق و ملت بزرگ آنها دریافتهاند که بزرگترین مشکل و عامل اصلی تمامی اشکالات منطقه، آمریکاست و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه و پلید رژیم صهیونیستی، جنگهای اخیر را در منطقه رقم زده که بیشترین خسارت نیز در این جنگها به دو کشور ایران و عراق وارد آمده است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در جریان جنگ اخیر مشکلاتی در خلیج فارس به وجود آمد و صادرات نفت با موانعی مواجه شد که مقصر اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و موانع بازار انرژی، آمریکا و جنگ طلبی این کشور است عنوان کرد: تجربه گذشته نشان میدهد کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگر، نیازمند هم هستند و آمریکا حامی آنها نیست.
وی همچنین با یادآوری اینکه آمریکا به کشورهای خلیج فارس و منطقه نزدیک شده تا منابع آنها را چپاول و غارت کند، گفت: کشورهای منطقه میدانند و جنگ رمضان نیز به آنها ثابت کرد که آمریکاییها نهتنها حافظ و برقرارکننده امنیت آنها نیستند بلکه برهمزننده آرامش کشورها هستند.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه کشورهای اسلامی و حاشیه خلیج فارس میتوانند با وحدت با یکدیگر پیش رفته و بدون دخالت خارجی، ثبات و آرامش ایجاد کنند، گفت: نقش دو کشور ایران و عراق در این مسیر بسیار مؤثر است. آمریکاییها در جنگ تحمیلی سوم، در ابعاد نظامی و سیاسی شکست خوردند، به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند و در حال حاضر در دوره استیصال به سر میبرند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود از فرصتهای اقتصادی میان دو کشور نام برد و خاطرنشان کرد: راهآهن شلمچه، لایروبی اروندرود و توسعه بازارچههای مرزی بیش از پیش میتواند به ارتقای سطح تعاملات اقتصادی دو کشور کمک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با «هیبت الحلبوسی» همتای عراقی خود نیز بر ضرورت روابط اقتصادی ایران و عراق به اندازه روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور تاکید کرد.