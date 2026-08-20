جوان آنلاین: به نقل از المیادین، اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.
به گزارش مهر، بر اساس گزارش منابع لبنانی، در تازهترین موارد نقض آتشبس، منطقه «وادی السلوقی» و اطراف شهرک «شبعا» در جنوب لبنان هدف حملات توپخانهای ارتش اسرائیل قرار گرفت.
ارتش اشغالگر همچنین شهرک «المنصوری» را هدف حمله توپخانهای قرار داد و در منطقه «المشاع» این شهرک یک انفجار انجام دادند.
هواپیماهای جنگی ارتش اشغالگر اطراف منطقه «الدبشه» را هم هدف حمله قرار دادند.
خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز اعلام کرد که شهرک «حولا» هدف حمله توپخانهای ارتش رژیم اشغالگر قرار گرفته است.
بامداد امروز هم ارتفاعات «علی الطاهر» و شهرک «کفر رمان» هدف حمله توپخانهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.