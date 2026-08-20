نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در رأس هیئتی پارلمانی به بغداد سفر کرد؛ سفری که با حضور در محل شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس آغاز شد و در ادامه، آینده نظم امنیتی منطقه، کاهش نقش بازیگران فرامنطقه‌ای و ضرورت تقویت همکاری میان کشور‌های منطقه بدون دخالت خارجی، به محور‌های اصلی رایزنی‌های تهران و بغداد تبدیل شد. قالیباف با تأکید بر اینکه مقاومت در عراق یکی از عناصر قدرت این کشور است و گفتمان مقاومت از مرز‌های ایران و عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده، تحولات اخیر را نشانه تغییر در نظم امنیتی غرب آسیا توصیف کرد و گفت دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه‌ای در معادلات منطقه به سرعت در حال کاهش است و نیرو‌های امریکایی به دنبال خروجی آبرومندانه از منطقه هستند. او همچنین با اشاره به تحولات جنگ رمضان، تأکید کرد که «واقعیت کثیف صهیونیست‌ها» برای ملت‌های جهان آشکار شده و اسرائیل به‌عنوان «دشمن بشریت» شناخته می‌شود و تصریح کرد که این رژیم دیگر آینده‌ای در منطقه نخواهد داشت و حتی در رؤیاهایش نیز به تحقق «نهر تا بحر» نخواهد رسید. همزمان، رئیس مجلس عراق از قریب‌الوقوع بودن خروج نیرو‌های امریکایی از عراق خبر داد؛ موضعی که در کنار تأکید دو طرف بر توسعه روابط اقتصادی، امنیتی و پارلمانی، از تلاش تهران و بغداد برای تقویت نظمی منطقه‌ای بر پایه ظرفیت کشور‌های منطقه و بدون دخالت خارجی حکایت دارد.

آغاز سفر از محل شهادت حاج قاسم و ابومهدی

قالیباف پس از ورود به بغداد، سفر خود را از محل ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس آغاز کرد و این مکان را نمادی مهم در تاریخ دو کشور و نشانه‌ای از اشتراکات دو ملت ایران و عراق دانست. وی با اشاره به اینکه خون دو قهرمان از ایران و عراق در این نقطه در کنار یکدیگر ریخته شد، اظهار کرد این مکان نماد تقابل جبهه حق و باطل است؛ جایی که به گفته او، دولت امریکا به‌عنوان کانون اصلی جبهه باطل، هنگامی که نتوانست جلوی تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ این جبهه را ترور کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در مقابله با داعش گفت این دو فرمانده، عراق، ایران و کل منطقه را از شرارت‌های داعش نجات دادند. وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور فعلی امریکا درباره منشأ داعش، این گروه را دست‌ساز دولت ایالات متحده توصیف کرد و افزود: آیا ترور حاج قاسم و ابومهدی توانست جلوی قدرت و نفوذ مقاومت را بگیرد؟ قالیباف در پاسخ به این پرسش، وضعیت کنونی منطقه را مورد استناد قرار داد و گفت باید دید چه کسی در حال پیروزی است.

مقاومت، یکی از عناصر قدرت عراق

قالیباف با یادآوری تحولات جنگ رمضان، قدرت مقاومت ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت مقاومت در عراق نیز یکی از عناصر قدرت این کشور است.

وی تأکید کرد که با گذشت سال‌ها، گفتمان مقاومت از مرز‌های ایران، عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده است. رئیس مجلس تصریح کرد: امروز «واقعیت کثیف صهیونیست‌ها» برای ملت‌های جهان آشکار شده و اسرائیل به‌عنوان «دشمن بشریت» شناخته می‌شود. قالیباف در ادامه گفت: پس از جنگ رمضان، شاهد تحول در نظم امنیتی منطقه هستیم و در نظم جدید منطقه، دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه‌ای در معادلات منطقه به سرعت در حال کاهش است. وی افزود: نیرو‌های امریکایی به دنبال برنامه‌ای برای خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده‌ای در منطقه ما ندارد و «خیال نهر تا بحر را حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.»

خون شهیدان، پشتوانه مسیر مقاومت

رئیس مجلس شورای اسلامی در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس خطاب به این دو شهید گفت که آنان باید ثمره مجاهدت و خون خود را ببینند و بدانند که ایران و عراق و همه باورمندان به مکتب آنان تا به نتیجه رساندن آرمان‌هایشان از پای نخواهند نشست. قالیباف تأکید کرد که باورمندان به این مسیر آماده‌اند جان، مال و آبروی خود را فدای این راه کنند. وی سفر هیئت پارلمانی ایران به عراق را نیز در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری میان کشور‌های منطقه بدون دخالت خارجی دانست.

همکاری امنیتی منطقه بدون دخالت خارجی

قالیباف با اشاره به مواضعی که در بحبوحه جنگ مطرح کرده بود، گفت کشور‌های اسلامی منطقه باید به دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند و این روابط امنیتی نیز باید با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود. وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است و نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی میان ایران و عراق فرصت متمایزی برای پیگیری این هدف ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برنامه دیدار خود با مسئولان دولت و مجلس عراق و چهره‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور گفت: در این سفر، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسم اربعین تدفین امام شهید انقلاب اسلامی ایران نیز شرکت خواهد کرد و پیام تشکر ایشان و مردم ایران از تشییع باشکوه این مرجع تقلید بزرگ جهان تشیع را به ملت و مسئولان عراق ابلاغ خواهد کرد. قالیباف پیوند دو ملت ایران و عراق را تاریخی، ریشه‌دار و ناگسستنی خواند و گفت همسایگی دو کشور بر پایه برادری، محبت به اهل‌بیت (ع)، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک بنا شده است. وی ابراز امیدواری کرد که در این سفر گام‌های بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک و رفاه دو ملت برداشته شود و تأکید کرد: «قوت ما در برادری ما است. اخوتنا قوتنا.»

امریکا عامل ناامنی، اسرائیل غده سرطانی

رئیس مجلس شورای اسلامی، اما در نخستین روز سفر خود به عراق با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق، و جمعی از نمایندگان این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد. وی ضمن تبریک تشکیل مجلس عراق و انتخاب الحلبوسی به ریاست آن، از دولت و ملت عراق برای تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد و از میزبانی شایسته دولت، ملت، عشایر و همه موجودیت عراق از زائران اربعین حسینی تشکر کرد. قالیباف در ادامه با اشاره به مشکلات منطقه تصریح کرد: مقصر تمامی مسائل و بحران‌های منطقه، «امریکای جنایتکار و دخالت‌های آنها» است. وی همچنین رژیم صهیونیستی را «غده سرطانی» توصیف کرد که توسط انگلیس در منطقه نهاده شده و خسارت‌های موجود را به بار آورده است.

آماده جنگ نباشیم مذاکره هم ثمره‌ای نخواهد داشت

قالیباف با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و مقاومت ملت ایران گفت مردم ایران با مقاومت و وفاداری، نیرو‌های نظامی و درایت فرماندهی کل قوا، هیمنه امریکا را شکسته و این کشور را پشیمان کرده‌اند. وی افزود: امریکا اکنون در استیصال قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که هم خروج از جنگ برای آن بی‌اعتباری به همراه دارد و هم ادامه جنگ ده‌ها مشکل برای این کشور ایجاد می‌کند. رئیس مجلس این تجربه را درسی دانست که ایران و مقاومت ملت ایران به استکبار و کل دنیا داده‌اند و تصریح کرد: «مقاومت، تنها راه پیروزی است و اگر آماده جنگ نباشیم مذاکره هم ثمره‌ای نخواهد داشت.»

تقویت روابط اقتصادی تهران و بغداد

قالیباف در بخش دیگری از این دیدار بر تقویت مناسبات دو کشور به‌ویژه در حوزه پارلمانی تأکید کرد و گفت اعزام گروه‌های دوستی پارلمانی می‌تواند نقش مهمی در تقویت مناسبات و تسهیل روابط داشته باشد. وی اتصال راه‌آهن شلمچه ـ بصره، لایروبی اروندرود و توسعه روابط اقتصادی را از اولویت‌های مهم دو کشور دانست و تأکید کرد پارلمان‌ها می‌توانند در این زمینه به دولت‌ها کمک کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه ضعف ارتباطی دو کشور در حوزه توسعه روابط اقتصادی نمود دارد، گفت روابط اقتصادی ایران و عراق هنوز به اندازه روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور قوی نیست و باید برای جبران این فاصله تلاش شود.

الحلبوسی: خروج نیرو‌های امریکایی قریب‌الوقوع است

هیبت الحلبوسی نیز ضمن خوشامدگویی به هیئت پارلمانی ایران، تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب را نقطه عطفی در پیوند عاطفی، معنوی و سیاسی دو کشور دانست. وی با اشاره به جنگ رمضان، ایستادگی تاریخی و اسطوره‌ای ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی را مورد تأکید قرار داد و گفت مردم، حکومت و همه شخصیت‌های سیاسی عراق مخالف تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران هستند.

رئیس مجلس عراق همچنین با تأکید بر اینکه عراق نیز رژیم صهیونیستی را «غده سرطانی» می‌داند که باید از بین برود، بر توسعه روابط دو کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، تأکید کرد. الحلبوسی در ادامه با اشاره به خروج قریب‌الوقوع نیرو‌های امریکایی از عراق، این تحول را زمینه‌ای برای توسعه بیشتر روابط تهران و بغداد دانست. رئیس مجلس عراق در این دیدار خواستار تسهیل صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شد. قالیباف در پاسخ، امریکا و جنگ ایجادشده توسط این کشور را عامل بروز ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت منطقه دانست و تأکید کرد با رفع ناامنی و مداخلات امریکا، مشکلات مسیر تجارت منطقه نیز برطرف خواهد شد.

امریکا امنیت نمی‌آورد؛ منابع منطقه را می‌خواهد

دیدار با نزار امیدی، رئیس‌جمهور عراق از دیگر برنامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به بغداد بود. قالیباف در این دیدار با تأکید بر ضرورت همگرایی کشور‌های منطقه، امریکا را عامل اصلی ناامنی و بحران‌های غرب آسیا دانست و گفت واشنگتن با نزدیک شدن به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، به دنبال چپاول و غارت منابع آنهاست.

رئیس مجلس با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، امریکا و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را عامل اصلی بحران‌ها و جنگ‌های اخیر منطقه دانست و گفت بیشترین خسارت این تحولات متوجه ایران و عراق شده است. قالیباف گفت: کشور‌های منطقه دریافته‌اند امریکا نه‌تنها حافظ امنیت آنها نیست، بلکه آرامش و ثبات کشور‌ها را برهم می‌زند و هدفش از حضور در منطقه، چپاول منابع کشور‌های خلیج فارس است. قالیباف تأکید کرد کشور‌های اسلامی و حاشیه خلیج فارس می‌توانند با وحدت و بدون دخالت خارجی، ثبات و آرامش ایجاد کنند و ایران و عراق در این مسیر نقش مؤثری دارند. وی همچنین گفت امریکا در جنگ تحمیلی سوم در ابعاد نظامی و سیاسی شکست خورده و به اهداف خود نرسیده است. نزار امیدی نیز جنگ اخیر را غیرانسانی و برخلاف قواعد بین‌المللی دانست و گفت ایران و عراق یک ملت در دو سرزمین هستند و عراق بر مقاومت تکیه خواهد کرد. وی تأکید کرد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» میان ایران و امریکا باید پایان یابد و امنیت یکپارچه منطقه تنها با امنیت کشور‌های منطقه حاصل می‌شود. رئیس‌جمهور عراق همچنین اعلام کرد بغداد از جمهوری اسلامی ایران و برقراری ثبات در منطقه حمایت خواهد کرد.

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین عصر چهارشنبه در سومین برنامه از دیدار‌های دوجانبه با مقامات عالی‌رتبه عراقی، به همراه هیئت پارلمانی کشورمان با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار طرفین درباره تحولات منطقه و روابط فی‌مابین بحث و تبادل نظر کردند.