جهاد اسلامی فلسطین: مقاومت به دنبال یک توافق واقعی است

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در اظهاراتی تاکید کرد که مقاومت به دنبال یک توافق واقعی است که نسل کشی و قتل عام را در نوار غزه متوقف کند.

جوان آنلاین: محمد الحاج موسی در گفت‌و‌گو با شبکه فلسطین الیوم گفت: گروه‌های مقاومت در مقابل اشغالگران متحد هستند و برای برقراری آتش بس تلاش می‌کنند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: نقض آتش بس توسط رژیم اشغالگر ادامه دارد و برای به شکست کشاندن توافق تلاش می‌کند.

الحاج موسی گفت: واشنگتن ضامن توافق نیست بلکه شریک اشغالگر است.

وی بیان کرد: اولویت مقاومت، توقف تجاوز و دستیابی به توافق واقعی است و مقاومت گزینه ملتی است که ده‌ها سال از اشغالگری رنج برده است.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، گفت: با توجه به تحولات فلسطین و نوار غزه، میانجی‌ها و ضامنان باید به وظیفه و مسئولیت اخلاقی خود برای مهار بنیامین نتانیاهو و کابینه‌اش عمل کنند.

الحاج موسی اضافه کرد: مقاومت خطوط قرمزی دارد و ملت فلسطین حق مقابله و رویارویی با اشغالگران را دارد.

وی افزود: سلاح مقاومت، سلاح ملت فلسطین است و تلاش می‌کنیم تا برای مدیریت این سلاح سازوکاری را تدوین کنیم.

الحاج موسی گفت: جهاد اسلامی برای دستیابی به منافع ساکنان نوار غزه نرمش بزرگی انجام داده است و باید رژیم اشغالگر نیز به برقراری آتش بس واقعی وادار شود.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پیش‌تر در اظهاراتی تأکید کرد که شورای صلح در غزه به دلیل عدم ایفای مسئولیت خود در فشار بر رژیم صهیونیستی، در قبال تشدید تنش‌ها و اقدامات اشغالگران مسئول است.