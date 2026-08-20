رژیم صهیونیستی در یک قدمی رویارویی با ترکیه

رژیم صهیونیستی با طرح ادعای جلوگیری از حضور نظامیان ترکیهای در سوریه، پایگاهی را در این کشور بمباران کرد که به گفته مقامات ترکیه، اقدامی در راستای سیاستهای توسعهطلبانه و ثباتزدایی این رژیم صورت گرفته است.
تلآویو به دولت ترامپ اعلام کرد حملات روز سهشنبه به پایگاه «ابوالظهور» سوریه برای جلوگیری از استقرار نظامی ترکیه در این تأسیسات بوده است. در این حمله حداقل هشت بمب به پایگاه اصابت کرد و باندهای بازسازیشده و چند آشیانه آسیب دیدند. رژیم صهیونیستی پیش از حمله، کاخ سفید را مطلع کرده بود. برخی مقامات ارشد امریکا معتقدند این حمله تحت تأثیر انتخابات اکتبر اسرائیل انجام شده است. واشینگتن از دمشق خواسته خویشتنداری کند و گفته تنشها پس از انتخابات اسرائیل راحتتر حل میشود.
این حمله در شرایطی انجام شده که به گفته یک مقام امریکایی، سوریه به دنبال توافق امنیتی و مرکز هماهنگی مشترک با اسرائیل بود، اما اسرائیل از عملیاتیکردن آن خودداری کرد و نفوذهای نظامی خود به جنوب سوریه را افزایش داد.
حمله به ترکیه بدون هیچ هشدار
در میانه تشدید تنشها در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی، دفتر ریاستجمهوری ترکیه ادعاهای رژیم اسرائیل درباره استقرار نظامی در سوریه را غیرقابلقبول و در راستای سیاستهای توسعهطلبانه و ثباتزدایی این رژیم در آستانه انتخابات آن دانست. آنکارا همچنین بر تداوم همکاری با سوریه برای برقراری صلح، ثبات و رفاه در این کشور تأکید کرد. ریاستجمهوری ترکیه گفته که صلح پایدار منطقهای تنها در صورتی محقق میشود که اسرائیل به حقوق بینالملل احترام بگذارد و «سیاستهای تجاوزکارانه و قهری» خود را کنار بگذارد.
تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور امریکا در امور سوریه، دیروز در گفتوگو با کانال ۱۵ رژیم صهیونیستی گفته که روز سهشنبه «تنها یک گام با درگیری نظامی مستقیم میان ترکیه و اسرائیل فاصله داشتیم. بمباران فرودگاه ابوالظهور، هشداری درباره درگیری نظامی مستقیم میان ترکیه و این رژیم بود.» باراک پیش از این مدعی شده بود که واشینگتن بهطور جدی روی سازکاری برای حلوفصل اختلافات میان اسرائیل، سوریه و ترکیه کار میکند. وی به رویترز گفت که ترکیه پیش از حملات اسرائیل در سوریه هیچ هشداری دریافت نکرده بود. هواپیماهایی که به سوی شمال و در جهت خاک ترکیه حرکت میکردند، رصد شده بودند و این احتمال وجود داشت که آنکارا برای واکنش آماده شود. فرستاده امریکا اظهار کرد: «خوشبختانه طرفهایی که خرد داشتند و خویشتنداری کردند، توانستند مانع از وخامت بیشتر اوضاع شوند.» باراک همچنین گفت که حملات به یک پایگاه سوریه، بازتابدهنده این تصور بود که ترکیه ممکن است حضور خود را در آن پایگاه افزایش دهد. وی در پایان اعلام کرد که امریکا در حال تسهیل سازکاری برای تبادل اطلاعات و گفتوگو میان طرفهای ذیربط است. وبگاه لبنانی النشره در گزارشی نوشت که این اقدام ناشی از تصمیمی جدی فارغ از هزینههای آن برای جلوگیری از هرگونه تحولی بود که تلآویو ممکن است نگاهی منفی به آن داشته باشد. این حمله را نمیتوان جدا از درگیری و رقابت کنونی رژیم صهیونیستی با آنکارا ارزیابی کرد، بهویژه آنکه این اقدام درست یک روز پس از بازدید هیئت نظامی ترکیه از همان فرودگاه جهت گفتوگو درباره بازسازی باند آن صورت گرفت.