افشای شبکه فساد در دولت زلنسکی 

جوان آنلاین: افشاگری درباره ابعاد گسترده فساد در دولت اوکراین، آن‌هم پس از برکناری وزیر دفاع این کشور، کار را به جایی رسانده که مقام یادشده، موضوع برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و برکناری ولودیمیر زلنسکی در شرایط کنونی را مطرح کرده است.

تارنمای خبری کی‌یف ایندیپندنت به نقل از اداره ملی مبارزه با فساد خبر داد که اجرای یک عملیات ویژه برای افشای یک سازمان جنایی را در دست اجرا دارد که گفته می‌شود یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس اوکراین آن را هدایت کرده و مقام‌های ارشد دفتر ریاست‌جمهوری نیز در آن نقش دارند.

به نوشته این رسانه اوکراینی، اداره مبارزه با فساد اواخر پاییز پارسال پنج قانونگذار از جناح «خدمتگزار مردم» را به رأی‌فروشی متهم کرد. بنابر اعلام یک منبع انتظامی، در همان زمان، این اداره محل کار یکی از دستیاران دیوید آراخامیا، رئیس این جناح را مورد بازرسی قرار داد. رسانه پروادای اوکراین نیز چندی پیش و با استناد به منابع خود گزارش داد که اداره مبارزه با فساد، احکامی از دادگاه دریافت کرده که به این تشکیلات اجازه می‌دهد نمونه‌های بیولوژیکی از دستیار آراخامیا را در پرونده ارتشای قانونگذاران جمع‌آوری کند. به موازات این تحولات، میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع برکنارشده اوکراین، با اعلام اینکه دموکراسی نباید گروگان روسیه شود، خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌هم در بحبوحه جنگ شد.

وی در این سخنرانی که در یوتیوب پخش شد، افزود: «ما باید یک سازوکار قانونی، ایمن و واقع‌بینانه پیدا کنیم که به اوکراین اجازه دهد حتی در شرایط یک جنگ طولانی، روند دموکراتیک کامل خود را از سر بگیرد.» فدوروف گفت که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومتداری» مواجه است و تصریح کرد: «سیستم قدیمی اغلب با قوانین خودش زندگی می‌کند. از خودش محافظت می‌کند و از تغییر می‌ترسد.» فدوروف بدون ذکر نام افراد، به فساد دولتی که به گفته او به تلاش‌های جنگی اوکراین آسیب رسانده، حمله کرد.



زمستان سخت در انتظار اروپا

این تحولات در شرایط شدت گرفتن کارزار روسیه و اوکراین رخ داده است و همزمان، پل کریگ رابرتس، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی امریکا با اشاره به کاهش منابع سوختی اروپا و روبه‌رو شدن کشور‌های این قاره با یک زمستان سخت، معتقد است: «اروپایی‌ها می‌دانند که تابستان رو به اتمام است و بعد از پاییز با یک زمستان سخت روبه‌رو خواهند شد. این در حالی است که ذخایر کافی از سوخت برای مقابله با این مرحله در اختیار ندارند. به همین دلیل به دنبال لغو تحریم‌های امریکا علیه نفت روسیه هستند.» رابرتس تصریح کرد: «این بحران تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شود، بلکه صنایع آلمان را نیز در بر می‌گیرد. بخش صنعتی آلمان ماهانه ۳۰هزار شغل را از دست می‌دهد که نگران‌کننده است. این بخش به مثابه ستون فقرات اقتصاد اروپا به شمار می‌رود و فروپاشی آن به معنی نابودی تمام اروپا است.» وزارت دفاع روسیه، پستی با یک تصویر از جدیدترین پهپاد‌های «گران- ۴» به همراه عبارت «غیرمنتظره» و کپشن تهدیدآمیز «در زمستان منجمد خواهی شد» منتشر کرد که نشان‌دهنده تهدید مستقیم اوکراین به حملات گسترده زیرساختی در فصل زمستان است. رژیم کی‌یف پیش‌تر آمادگی برای زمستان را «اولویت مطلق» خود خوانده بود، اما این پیام وزارت دفاع روسیه، دقیقاً به این نقطه آسیب‌پذیر پرداخته و وانمود می‌کند که ارتش روسیه کارزار زمستانی خود را از پیش برنامه‌ریزی کرده است.