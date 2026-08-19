جوان آنلاین: امیرخلیفه اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در نشست خبری پس از شکست ۴ بر یک استقلال خوزستان مقابل پرسپولیس گفت: جا دارد به همکار خوبم آقای تارتار تبریک می‌گویم که تیم خوبی را آماده کرده است. ما متاسفانه نتوانستیم بازی خوبی انجام دهیم و خیلی زود گل دریافت کردیم. گلایه من از با تجربه‌های تیم است. نتوانستیم آن طور که باید خوب بازی کنیم. از مشکلات تیم ما همه با خبر هستند و کمبود بازیکن داریم. امیدوارم خیلی زود پنجره نقل و انتقالات تیم باز شود و روزی بتوانیم در ورزشگاه غدیر از تیم‌های دیگر میزبانی کنیم.

به گزارش ایسنا، سرمربی استقلال خوزستان افزود: فوتبال برای جوانان است، اما با تجربه‌ها هم باید در کنارشان باشند. جوانان ما امروز ثابت کردند کار‌های بزرگی می‌توانند انجام دهند. قطعا من از حضور جوانان و میدان دادن به آنها حمایت می‌کنم.

وی درباره اهدافش در این تیم گفت: استقلال خوزشتان نسبت به نیم فصل دوم فصل قبل ضعیف‌تر شده و بازیکنان زیادی را از دست دادیم و نتوانستیم بازیکن جدب کنیم. هیچ راهی برای استفاده از جوانان نداریم و مدیریت قول داده پنجره باز شود تا بازیکنان مورد نیاز را جذب کنیم. من دو پیشنهاد خوب از تیم‌های لیگ برتر داشتم، اما به خاطر تعصبی که به تیم داشتم ماندم و مطمئن باشید شرایط تیم خوب خواهد شد.

خلیفه اصل ادامه داد: ما به هواداران نیاز داریم، اما مدیریت باشگاه باید جواب بدهد که کی در اهواز باید میزبانی کنیم؟ این موضوع کار ما را خیلی سخت خواهد کرد. با هیات مدیره و ابوالقاسم پور صحبت کردم و خواستم زودتر ورزشگاه غدیر آماده شود. اگر ورزشگاه آماده نشود و پنجره انتقلالاتی هم باز نشود به مشکل برمی‌خوریم. هیات مدیره قول داده بود پنجره باز شود و من به خاطر همین اجازه دادم دو بازیکن از جمع ما جدا شوند. اگر تا پایان مهلت نقل و انتقالات، پنجره استقلال خوزستان باز نشود تصمیم دیگری می‌گیرم.

وی درباره اینکه اگر پنجره تیم باز نشود کناره گیری می‌کند؟ گفت: قول داده بودند تا قبل از بازی‌ها پنجره تیم باز شود و امیدوارم این اتفاق بیفتد.