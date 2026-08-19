زلزله ۴.۲ ریشتری حوالی گیلانغرب را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر در مرز استان‌های کرمانشاه و ایلام و حوالی گیلانغرب به وقوع پیوست.

جوان آنلاین: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۲۱:۰۶چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در مرز استان‌های کرمانشاه و ایلام، حوالی گیلانغرب رخ داد.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده و مختصات آن ۳۴.۰۸ درجه عرض جغرافیایی و ۴۵.۹۹ درجه طول جغرافیایی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زلزله در ۹ کیلومتری گیلانغرب در استان کرمانشاه، ۲۴ کیلومتری زرنه در استان ایلام و ۳۲ کیلومتری سرمست در استان کرمانشاه قرار داشته است.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۶۳ کیلومتری ایلام و ۱۰۵ کیلومتری کرمانشاه، مراکز استان‌های ایلام و کرمانشاه، به وقوع پیوسته است.

گزارش‌های تکمیلی درباره خسارات یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه متعاقباً اعلام خواهد شد.