محاصره دریایی را  تا یک سقف زمانی تحمل خواهیم کرد 

مهدی محمدی، کارشناس مسائل راهبردی، با تشریح تحولات جدید جنگ در منطقه، از تغییر الگوی نبرد و شکل‌گیری جنگی شبکه‌محور خبر داد و تأکید کرد تداوم محاصره دریایی ایران نمی‌تواند نامحدود باشد. به گفته او، در صورت ادامه محاصره، نقطه‌ای فرا خواهد رسید که ایران برای شکستن آن و هزینه‌مند کردن این وضعیت برای طرف مقابل، به از سرگیری پیش‌دستانه عملیات نظامی روی خواهد آورد.

محمدی در فایل صوتی جدید خود درباره بررسی تحولات جنگی اخیر با تشریح وضعیت نظامی در میدان‌های مختلف گفت: نقاط شلیک جدیدی در منطقه ایجاد شده و دشمن باید از ایران و دریا تا عراق، یمن، سوریه، لبنان و سرزمین‌های اشغالی را در محاسبات خود لحاظ کند. وی این وضعیت را جنگی شبکه‌محور دانست که ایران آن را بر توزیع نامتقارن نیرو‌ها در منطقه استوار کرده است.

وی گفت: علاوه بر نقاط شلیک جدید، اهداف جدیدی نیز برای دشمن ایجاد شده است؛ از امارات و عربستان تا باب‌المندب، دریای سرخ، کانال سوئز و مناطقی در آفریقا. محمدی همچنین از تغییر ابزار، الگو و فناوری شلیک ایران سخن گفت. محمدی ظهور یمن به‌عنوان یک قدرت موشکی بالستیک و کروز را تحول مهمی در معادله منطقه دانست و گفت: توانایی انصارالله در حملات ساحل به دریا می‌تواند معادلات نظامی شاخ آفریقا را تغییر دهد. وی گفت: پهپاد‌های MQ-۹ که از ابزار‌های مهم برتری امریکا بودند، اکنون هدف قرار می‌گیرند و ذخایر پهپاد‌های راهبردی امریکا تحت فشار قرار گرفته است.

همچنین محمدی از ظهور «گروه‌های نوظهور مقاومت» سخن گفت: به‌صورت شبکه‌ای، توزیع شده و با آزادی عمل بالا فعالیت می‌کنند. وی با این حال هشدار داد که اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، ایران ممکن است در راهبرد هسته‌ای خود بازنگری کند. محمدی از گزینه‌هایی مانند خروج از NPT، آغاز غنی‌سازی و اقدامات دیگر در این حوزه نام برد. این کارشناس مسائل راهبردی جنگ کنونی را فراتر از میدان نظامی دانست و گفت: ایران همزمان درگیر جنگ اقتصادی و شناختی با امریکا و رژیم صهیونیستی است. وی گفت: ایران در تاکتیک‌های جنگی نوآوری کرده و برخی الگو‌های دشمن را بومی‌سازی و به ابزار‌های جدید تبدیل کرده است. ماهیت جنگ تغییر کرده و مفاهیمی مانند جنگ، صلح، آتش‌بس، آفند و پدافند باید متناسب با شرایط جدید بازتعریف شوند. محمدی تأکید کرد: محاصره دریایی سقف زمانی دارد و ایران در نقطه‌ای به آن پاسخ خواهد داد. این پاسخ لزوماً هدف قرار دادن شناور‌های محاصره‌کننده نیست و می‌توان محاصره را به شیوه‌های مختلف برای طرف مقابل هزینه‌مند کرد. محمدی تصریح کرد: «محاصره را تا یک سقف زمانی معقول تحمل خواهیم کرد» و ادامه آن می‌تواند به ازسرگیری پیش‌دستانه عملیات برای شکستن محاصره منجر شود. محمدی راهبرد جدید امریکا را ترکیبی از ائتلاف‌سازی، فشار اقتصادی و فشار نظامی- امنیتی دانست و گفت: واشینگتن این مؤلفه‌ها را همزمان دنبال می‌کند. وی گفت: این راهبرد ناشی از شکست و محدودیت‌های دشمن است؛ از جمله طولانی شدن جنگ و افزایش مصرف تسلیحات گران‌قیمت.

محمدی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته جنگ با خود را به جنگی علیه اقتصاد کشور‌های مهاجم تبدیل کند و تنگه هرمز در تبدیل جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و ژئوپلیتیکی نقش داشته است. ترامپ به دنبال خلق یک دستاورد برای جبران پیامد‌های اقتصادی، انتخاباتی و روانی جنگ است. وی احتمال بازگشت امریکا به درگیری را منتفی ندانست.

محمدی افزود: امریکا دریافته از مذاکرات به دستاورد مورد نظر نمی‌رسد و ممکن است برای خلق دستاورد به روش‌های غیرمذاکراتی روی آورد. وی تحریم‌های جدید را ابزاری برای ایجاد فشار روانی و برهم زدن تعادل جامعه دانست و بر ضرورت پرهیز از رفتار‌های هیجانی اقتصادی تأکید کرد.

محمدی در ادامه احتمال عملیات نظامی، ترور یا ترکیبی از این اقدامات را مطرح کرد و گفت: پاسخ ایران در صورت ورود به دوره جدید درگیری می‌تواند متفاوت و صرفاً نظامی نباشد. دشمن می‌کوشد فشار خارجی را با ایجاد ناآرامی در داخل ایران ترکیب کند و از یک خطای داخلی به‌عنوان نقطه آغاز آشوب بهره بگیرد. محمدی حفظ ثبات، امنیت و آرامش داخلی را بخش مهمی از بازدارندگی دانست و گفت: شکست دشمن در ایجاد ناآرامی می‌تواند محاسبات آن برای جنگ بعدی را تغییر دهد. وی شبکه‌های اجتماعی را بخشی از میدان جنگ شناختی دانست و نسبت به بازنشر روایت‌ها و اطلاعات دشمن در داخل هشدار داد.

محمدی سپس بر حفظ آرامش، تقویت همبستگی اجتماعی و برخورد محترمانه با مردم تأکید کرد و خواستار جلوگیری از شکل‌گیری شکاف داخلی شد. وی از مردم خواست تحت تأثیر تحریم‌ها به خرید و انبار کردن کالا روی نیاورند و بر صرفه‌جویی و کمک به اقشار ضعیف‌تر تأکید کرد. همچنین مسئولان را به پرهیز از شوک اقتصادی فراخواند. محمدی تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی و سیاسی است و در شرایط جنگی باید اختلافات داخلی و مرزبندی‌های سیاسی را کنار گذاشت. وی شبکه‌های اجتماعی را میدان مهم جنگ شناختی دانست و بر تقویت امید، پرهیز از توهین و مقابله با محتوای تفرقه‌افکن تأکید کرد. محمدی در پایان حفظ اعتماد، امید، ثبات و روحیه سلحشوری را ضروری دانست و تأکید کرد: نباید اجازه داد دشمن حس شکست را به جامعه منتقل کند. وی اعتماد به نیرو‌های نظامی و حفظ انسجام داخلی را از مؤلفه‌های مهم راهبرد جنگی ایران دانست.