چین: آمریکا باید سیاست خصمانه خود را نسبت به کره شمالی کنار بگذارد

وانگ یی وزیر خارجه چین از آمریکا خواست تا سیاست خود در قبال کره شمالی را تغییر دهد و مواضع خصمانه‌ای که واشنگتن سال‌ها در قبال پیونگ‌یانگ دنبال کرده است را کنار بگذارد.

جوان آنلاین: به نقل از تارنمای سئول اکونومیک دیلی، وانگ یی پس از دیدار با چو هیون وزیر خارجه کره‌جنوبی در سئول در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال میانجیگری پکن برای برگزاری نشست میان آمریکا و کره شمالی، گفت: واشنگتن و پیونگ یانگ باید درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: به‌ویژه آمریکا باید سیاست خصمانه خود در قبال پیونگ‌یانگ را که برای سال‌های طولانی دنبال کرده است، تغییر دهد.

به نوشته تارنمای سئول اکونومیک دیلی، آخرین دیدار وزیران خارجه کره جنوبی و چین در سپتامبر ۲۰۲۵ در پکن انجام شده بود.

مقام‌های آمریکایی پیش‌تر اعلام کرده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از دستیارانش خواسته است که تا پائیز امسال دیداری میان وی و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برگزار کنند.

روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که ترامپ با این اقدام به دنبال احیای تلاش‌های دیپلمات دور اول ریاست جمهوری خود برای متقاعد کردن کیم به منظور کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای کره شمالی است.

مقام‌های آمریکایی گفتند که ترامپ به طور خصوصی در مورد ترتیب دادن یک گفت وگوی حضوری با کیم در طول سفر بعدی خود به آسیا صحبت کرده است.

این سفر ممکن است که در ماه نوامبر انجام شود یعنی زمانی که رهبران جهان در نشست همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه در شنژن چین گرد هم می‌آیند.