جوان آنلاین: یاسر آسانی همچنان با خیال راحت برای استقلال بازی میکند. او در جریان بازی هفته دوم استقلال مقابل نساجی مازندران هم در ترکیب تیم بختیاریزاده حضور داشت، در حالی که ابهامات در مورد درستی قرارداد او با باشگاه هر روز بیشتر از قبل میشود.
نکته اول در مورد جریان پرونده «آسانی» این است که سهراب بختیاریزاده به عنوان سرمربی استقلال باید با احتیاط بیشتری نسبت به حضور او در ترکیب تیمش عکسالعمل نشان دهد. آسانی امروز یک بمب متحرک برای استقلال است که میتواند تمام زحمات بختیاریزاده و جوانان استقلال را به باد بدهد، اما گویا سرمربی استقلال دلخوش به وعدهوعیدهای مدیران این باشگاه، حواسش به این مسئله مهم نیست. نساجی مازندران دیروز شکایت رسمی خود را بابت حضور آسانی در ترکیب استقلال اعلام کرد. مس شهربابک، حریف هفته اول استقلال هم بلافاصله بعد از بازی اعتراض خود را اعلام کرد، اعتراضی که با توجه به مستندات جدیدی که از غیرقانونی بودن حضور آسانی در استقلال حکایت دارد، چنانچه به نتیجه برسد، آنوقت شرایط را برای استقلال بسیار سخت میکند و شاید آنها دو پیروزی ارزشمند اول فصل خود را از دست بدهند و به «آسانی» بازنده اعلام شوند.
باشگاه استقلال مدعی است مشاور حقوقی آسانی فسخ قرارداد را در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ثبت نکرده و به همین دلیل مشکلی برای بازی کردن او وجود ندارد. اما دیروز خبرگزاری تسنیم نامهای را منتشر کرد که بخش مهمی از ابهامات پرونده فسخ قرارداد آسانی با استقلال را روشن میکند. سندی که نشان میدهد برخلاف برخی صحبتهای مطرح شده از سوی مدیران استقلال، فسخ این بازیکن صرفاً یک تهدید یا نامه بدون اثر نبوده و مشاور حقوقی آسانی بهصورت مکتوب بر وقوع فسخ و اثر فوری آن تأکید کرده است.
پیش از این، نامه اول فسخ قرارداد یاسر آسانی منتشر شده بود، نامهای که مشاور حقوقی این بازیکن در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۶ (۲۳ تیر) با استناد به ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا، حاوی نوتیس (اخطار) فسخ قرارداد در پی عمل نکردن استقلال به تعهدات خود بود. باشگاه استقلال در همین روز پاسخ این نامه را میدهد و منجر به این میشود که مشاور حقوقی هافبک استقلال نامه دیگری در همان روز به باشگاه ارسال کند و ضمن تأکید بر حق این بازیکن بر فسخ یکطرفه قرارداد، توضیحات کاملی درباره اتفاقات روی داده و وعدههای مدیران باشگاه استقلال به این بازیکن که منجر به این فسخ قرارداد شد، ارائه دهد.
خبرگزاری تسنیم، مدعی است به نامه دوم مشاور حقوقی آسانی دست یافته که در همان روز و پس از اعلام فسخ برای استقلال ارسال شده و حاوی نکات قابلتوجهی است. در این نامه آمده که آخرین مهلت باشگاه برای پرداخت مطالبات، ساعت ۱۸ روز ۱۴ جولای (۲۳ تیر) به پایان رسیده و استقلال تا آن زمان موفق به پرداخت مطالبات مورد ادعای بازیکن نشده است.
نکته مهم اما، جایی است که مشاور حقوقی آسانی صراحتاً اعلام میکند بازیکن پیش از این قرارداد استخدامی خود را با اثر فوری فسخ کرده و این فسخ، اثر حقوقی فوری داشته است. در ادامه نیز درخواست استقلال از آسانی برای بازگشت به باشگاه و ادامه اجرای قرارداد قبلی «فاقد مبنای حقوقی» توصیف شده است.
این سند از آن جهت اهمیت دارد که پس از انتشار خبر فسخ، مسئولان استقلال بارها تأکید داشتند فسخ آسانی مؤثر یا نهایی نشده است. علی تاجرنیا، سرپرست باشگاه استقلال نیز اعلام کرده بود آسانی فسخ خود را در سازمان لیگ ثبت نکرده است و باشگاه این فسخ را قبول ندارد. با این حال، متن مکاتبات مشاور حقوقی بازیکن نشان میدهد از طرف آسانی، موضوع نه یک اخطار برای فسخ در آینده، بلکه اعلام صریح پایان فوری قرارداد بوده است. موجه یا غیرموجه بودن فسخ آسانی موضوعی است که در صورت اختلاف باید مرجع قضایی صالح درباره آن تصمیم بگیرد، اما این موضوع اصل فسخ را از بین نمیبرد. پیام مشاور حقوقی آسانی به استقلال در نامه جدید کاملاً روشن است؛ قرارداد فسخ شده و بازیکن دیگر تحت قرارداد قبلی به استقلال برنمیگردد، حتی درخواست باشگاه برای بازگشت آسانی نیز از سوی مشاور حقوقی او «فاقد مبنای حقوقی» اعلام شده است.