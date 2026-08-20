مورینیو: با رؤیای یک بچه به رئال بازگشتم 

جوان آنلاین: بازگشت آقای خاص به نیمکت رئال‌مادرید از آن دست اتفاقاتی بود که کمتر کسی آن را باور می‌کرد. خوزه مورینیو تقریباً یک دور کره زمین را چرخید تا دوباره به نیمکت رئال‌مادرید برسد.

آقای خاص فوتبال جهان در مدت جدایی از رئال چندان موفق نبود؛ هرچند جام‌هایی کسب کرد، اما هیچ‌کدام از آنها نتوانستند خاطرات خوش او در رئال و پیروزی‌های بزرگش در جمع کهکشانی‌های اروپا را تکرار کنند. حالا مورینیو دوباره به رئال برگشته، اما امروز نه مورینیو آن مربی قبلی است و نه رئال آن تیم سابق؛ هر دو عوض شده‌اند. این را می‌توان به‌وضوح از اولین مصاحبه مورینیو بعد از قبول دوباره هدایت رئال‌مادرید متوجه شد.

اشتیاق بچگانه

مورینیو از عشقش به رئال‌مادرید این‌گونه می‌گوید: «من با عشقی می‌آیم که رئال‌مادرید در من ایجاد می‌کند، با مسئولیتی که رئال‌مادرید می‌طلبد، با اشتیاق یک بچه که هنوز هیچ چیزی نبرده است. من با همه چیز می‌آیم. این حرف‌ها درباره وعده دادن، مثل کاری که ۲۰ سال پیش انجام می‌دادند، نیست. من اهل این نوع صحبت‌ها نیستم. اگر از من بپرسید رؤیا دارم؛ بله، دارم.»

سرمربی رئال اعتراف می‌کند که تغییر کرده و دیگر آن مربی سابق نیست: «خیلی تغییر کرده‌ام. می‌گویم همان دی‌ان‌ای قبلی را دارم، واضح است که نمی‌توانم آن را پنهان یا سعی کنم کسی باشم که نیستم. اما با پختگی خیلی بیشتر، احساساتی بودن کمتر و کنترل بیشتر. مثل همیشه از همان ابتدا، یاد گرفتن از اشتباهات، اما نه پشیمان شدن از این یا آن اتفاق، چون فکر می‌کنم در زندگی پشیمان شدن از چیزی که اتفاق افتاده است، اصلاً کمکی به شما نمی‌کند.»

مورینیو باتجربه‌تر از هر زمان دیگری شده و این تجربه را برگ برنده خود می‌داند: «بله، یاد گرفتن از تجربه. فکر می‌کنم در این برای شغل مربیگری هرچه تجربه بیشتری داشته باشیم و هرچه بیشتر با موقعیت‌های تکراری و آشنا مواجه شویم، کیفیت بیشتری پیدا می‌کنیم.»



رختکن متفاوت رئال

مورینیو با رختکنی روبه‌رو شده که تشنه پیروزی است و این مردی که خودش همیشه حالت تهاجمی داشته، هر چند بسیار خوب، اما در عین حال سخت است. مورینیو با صراحت اعلام می‌کند که بازیکنانش او را از بخش تهاجمی وجودش دور نگه داشته‌اند: «رختکنی را پیدا کردم که واقعاً می‌خواهد نتیجه نهایی زحماتمان، پیروزی باشد. رختکنی که روی منطق عقلانی باز است. رفتار آنها بی‌نقص است و من هم هرچه از آنها خواسته‌ام براساس منطق است. هر چیزی که به‌عنوان اصول پایه و قابل‌مذاکره از آنها خواسته‌ام و اساساً به آنها گفته‌ام که انتظارش را دارم، همین است.»

آقای خاص ادامه می‌دهد: «اینکه می‌گویم باید یک ساعت قبل از تمرین برسید، نه پنج دقیقه قبل، منطق عقلانی است. فوتبال امروز همین است؛ باید زود برسید، باید صبحانه‌تان تحت نظارت متخصص تغذیه باشد، باید هر روز به سالن بدنسازی بروید تا از مصدومیت جلوگیری کنید. این برای خودتان است. برای ماست. هر چیزی که از آنها خواسته‌ام، همین است.»

از امباپه تا رودری و وینی

مورینیو در تیمش ستاره‌های بزرگی دارد. نام‌هایی که هر کدام برای خودشان حاشیه‌ای دارند و اگر مرد پرتغالی نتواند آنها را مدیریت کند، آن‌وقت کارش در رئال خیلی سخت می‌شود. او در مورد امباپه می‌گوید: «امباپه فوق‌العاده است. گاهی در تمرین باعث خنده من می‌شود، چون بیش از حد خوب است. او در سطح دیگری قرار دارد.»

جذب رودری به نتیجه نرسید و او به بارسا رفت. مورینیو در این مورد می‌گوید: «دو بار با او صحبت کردم و رئال‌مادرید پیشنهاد بسیار خوبی به او داد. فکر می‌کنم رابطه بسیار خوبی با سیتی وجود دارد. باشگاه بدون اینکه با سیتی مذاکره کند، با رودری در تماس بود و پیشنهاد قابل‌توجهی به او ارائه کرد. رودری تردید داشت، مردد بود و تردید‌های رودری باعث شد من هم دچار تردید شوم.».

اما وینیسیوس، بازیکنی که با وجود تمام قابلیت‌های فردی، حاشیه‌هایش همیشه پررنگ‌تر بوده، بازیکنی که همین فصل قبل حتی با مورینیو هم درگیر شد و بعد از آمدن مورینیو به رئال تا مرز جدایی هم پیش رفت، اما خود مورینیو اجازه این کار را نداد: «وینیسیوس عاشق رئال‌مادرید است. من فقط به او گفتم: وینی، کجا می‌خواهی بروی؟ تو در برزیل و مادرید بوده‌ای، می‌دانی مادرید چه شکلی است، وقتی از آن جدا می‌شوی و ارزشش را ندارد. مردم باید یاد بگیرند چطور با او رفتار کنند و منظورم داوران هستند. نمی‌توانید برای یک بازیکن پنالتی بگیرید و برای وینیسیوس نگیرید، از یک بازیکن محافظت کنید و از وینیسیوس محافظت نکنید. آنها به او احترام نمی‌گذارند.»