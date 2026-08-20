مسئولیت سنگین کاتا در ناگویا 

جوان آنلاین: نخستین حضور کاتا در بازی‌های آسیایی، انگیزه ملی‌پوشان و کادرفنی این تیم را برای درخشش در ناگویا دوچندان کرده است.

تیم‌ملی کاراته کشورمان در بازی‌های آسیایی آیچی– ناگویا ۲۰۲۶، علاوه‌بر کومیته، در بخش کاتا نیز نماینده خواهد داشت. زینب‌السادات حسینی، سپیده امینی و فاطمه صادقی با هدایت فاطمه بغلانی‌پور، مسئولیت سنگین مدال‌آوری در المپیک آسیایی را به دوش می‌کشند. از سوی دیگر، افزایش پاداش وزارت برای بانوان طلایی در ناگویا به ۴ میلیارد تومان و همچنین پاداش ۲ میلیارد تومانی فدراسیون کاراته برای طلایی‌های این رشته، انگیزه مضاعفی به کاتارو‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی داده است.

مظلومیت کاتا

فاطمه بغلانی‌پور معتقد است کاتا یکی از مظلوم‌ترین رشته‌های رزمی است. سرمربی تیم‌ملی کاتای بانوان در گفت‌و‌گو با میزان، بازدید دبیرکل کمیته ملی المپیک از تمرینات این تیم را مایه دلگرمی خواند: «این بازدید برای ما باعث دلگرمی بود، به‌ویژه برای کاتا که برای نخستین بار قرار است به بازی‌های آسیایی اعزام شود. اینکه علی‌نژاد در خصوص کاتا و نتایج دختران صحبت کرد و بررسی دقیقی نسبت به این رشته و شناخت خوبی از شرایط ما داشت، موجب افزایش انگیزه و روحیه دختران شد. امیدوارم این بازدید‌ها و حمایت‌ها ادامه داشته باشد و دختران ما بتوانند با کسب خوشرنگ‌ترین مدال، پاسخ زحمات و حمایت‌های صورت‌گرفته را بدهند.»

بغلانی‌پور امیدوار است شاگردانش با درخشش در ناگویا پاسخ اعتماد مسئولان برای اعزام کاتا را بدهند: «در سال‌های اخیر، کاتا یکی از مظلوم‌ترین رشته‌ها در میان رشته‌های رزمی بوده و همیشه نگاه متفاوتی نسبت به آن وجود داشته است. امیدوارم حضور کاتا در بازی‌های آسیایی باعث شود نگاه‌ها نسبت به این رشته تغییر کند و جایگاه واقعی کاتا بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. بار‌ها گفته‌ام مسئولیتی که به من محول شده و سهمیه‌ای که به کاتا داده شده، صرفاً به شاگردان من تعلق ندارد، بلکه این سهمیه متعلق به تمام کاتارو‌های ایران است. اگر دختران ما بتوانند بهترین نتیجه را کسب کنند، می‌توانند مسیر را برای حضور و موفقیت کاتارو‌های دیگر در سال‌های آینده هموار کنند. مسئولیت سنگینی بر عهده ماست، اما امیدوارم با تلاش دختران، لطف خداوند و دعای خیر مردم بتوانیم از عهده این مسئولیت به خوبی برآییم. دنیای ورزش قابل‌پیش‌بینی نیست و نمی‌توان نتیجه را از قبل مشخص کرد. امیدوارم تمام کاروان ورزشی ایران و به‌ویژه دختران کاتای کشورمان بتوانند بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند و با دست پر به کشور بازگردند.»

کم نیاوردیم

زینب‌السادات حسینی اعزام کاتا به بازی‌های آسیایی را حاصل سال‌ها تلاش خواند. ملی‌پوش کاتای بانوان در گفت‌و‌گو با تسنیم به این تلاش‌ها اشاره کرد: «هشت سال پیش بود که متوجه شدم رویدادی به نام بازی‌های آسیایی وجود دارد. از مربی‌ام تشکر می‌کنم که این آرزو را در سر ما پرورش داد تا هر روز با امید حضور در این مسابقات تلاش کنیم و بجنگیم. با وجود تمام مشکلات و سختی‌هایی که در این سال‌ها داشتیم، کم نیاوردیم و خوشحالم که سرانجام خداوند این جایگاه را به ما هدیه داد. در حال حاضر، با توجه به تمرینات و اردو‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم، در ۸۰ درصد آمادگی قرار داریم. ما دخترانی بودیم که با وجود تمام مشکلات، کم نیاوردیم و سالم زندگی کردیم و در نهایت موفق شدیم مسافر بازی‌های آسیایی شویم. این پاداش حق مسلم ماست و امیدواریم با عملکرد خوب و کسب مدال طلا بتوانیم این پاداش را بگیریم.»

رقابت با ویتنام

حسینی تیم ویتنام را اصلی‌ترین رقیب تیم کاتای ایران عنوان کرد: «مدعی و رقیب اصلی ما در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، ویتنام است. یک ماه پیش در مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی موفق شدیم این تیم را شکست دهیم. اگر در آن مسابقات ژاپن در جدول ما حضور نداشت، می‌توانستیم به فینال راه پیدا کنیم. در بازی‌های آسیایی، ژاپن در کاتای تیمی حضور ندارد و به همین دلیل امیدواریم مدال طلا را کسب کنیم.»