روزنامه تلگراف روز چهارشنبه با استناد به داده‌های وزارت دادگستری انگلیس گزارش داد که با وجود اجرای برنامه آزادی زودهنگام زندانیان، کمبود ظرفیت در زندان‌های انگلیس همچنان ادامه دارد.

جوان آنلاین: دستگاه قضایی انگلیس از سال ۲۰۲۴ به دلیل ازدحام بیش از حد زندان‌ها اجازه یافته است برخی مجرمان را در میانه دوره محکومیت‌شان آزاد کند. از آن زمان تاکنون، حدود ۶۰ هزار نفر تحت این برنامه آزاد شده‌اند. همچنین دولت انگلیس در سال ۲۰۲۵ به دادگاه‌ها توصیه کرد افرادی را که به کمتر از یک سال زندان محکوم می‌شوند، به زندان نفرستند.

به گزارش ایسنا، با این حال به گزارش تلگراف، زندان‌ها بار دیگر در حال پر شدن هستند؛ این در حالی است که ده‌ها هزار مجرم از رفتن به زندان معاف شده یا زودتر از موعد آزاد شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که پس از اجرای قانونی جدید در مارس ۲۰۲۵ درباره آزادی مجرمانی که به کمتر از یک سال زندان محکوم شده‌اند، فشار بر زندان‌ها تا حدی کاهش یافت. تعداد ظرفیت‌های خالی در زندان‌های مردان بین مارس و آوریل از ۱۶۴۶ مورد به ۳۴۳۳ مورد افزایش یافت.

اما مطابق گزارش‌ها از آن زمان تعداد ظرفیت‌های خالی تقریبا به نصف کاهش یافته و اکنون به کمتر از ۱۸۰۰ مورد رسیده است؛ مسئله‌ای که عملا بخش عمده دستاورد‌های حاصل‌شده را از بین برده است.

این روزنامه اعلام کرد که هفته گذشته جمعیت زندان‌های مردان و زنان در انگلستان و ولز در مجموع به ۸۶۷۲۲ نفر رسید و تنها ۲۱۹۹ ظرفیت خالی باقی مانده بود.

در ماه ژوئیه، مقام‌های انگلیس گسترش برنامه آزادی زودهنگام را در پی جنجالی درباره احتمال آزادی قاتلان یک افسر پلیس متوقف کردند.

قرار بود این برنامه آزادی زودهنگام تحت قوانین جدید مجازات که از ۲ سپتامبر اجرایی می‌شود، گسترش پیدا کند. این قانون اجازه می‌دهد برخی مجرمان برای کاهش ازدحام زندان‌ها، پس از گذراندن یک‌سوم دوره محکومیت خود آزاد شوند.

طبق طرح اولیه، مجرمان می‌توانستند دو سوم باقی‌مانده محکومیت خود را خارج از زندان و تحت نظارت نیرو‌های اجرای قانون سپری کنند.