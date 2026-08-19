قهرمانان اولین دوره مسابقات روئینگ قهرمانی کشور جوانان

جوان آنلاین: نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان و زیر ۲۳ سال بانوان و آقایان، روزهای دوشنبه ۲۶ مردادماه و چهارشنبه ۲۸ مردادماه به میزبانی سد شهر چای ارومیه با حضور ۲۰ پاروزن در بخش بانوان و ۲۰ پاروزن در بخش آقایان از ۶ استان کشور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در بخش بانوان هنگامه کامیاب از گیلان، پرنیا محمدی از آذربایجان غربی و تینا محمدی از استان زنجان در رده سنی زیر ۲۳ سال به ترتیب عنوان اول تا سوم را کسب کردند. در رده جوانان، ریحانه نجفپور از استان آذربایجان غربی عنوان نخست، روشان گیلانزاد از استان گیلان عنوان دوم و نیکا آقاخانی از استان زنجان عنوان سوم را به دست آوردند.
در بخش بانوان استان آذربایجان غربی عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را به دست آورد و استانهای گیلان و زنجان به ترتیب دوم و سوم شدند.
در پایان بخش آقایان در رقابتهای رده سنی زیر ۲۳ سال سردار خضری از استان آذربایجان غربی عنوان قهرمانی و طاها عظیمی از استان بوشهر و محمد جواد عباسی از استان تهران عناوین دوم و سوم را به دست آوردند. همچنین در رده جوانان بهراد لگارینژاد از استان تهران، محمد امین ابراهیمی از استان آذربایجان غربی و صدرا تقی نصب از استان مازندران به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش پسران نیز استان آذربایجان غربی عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را کسب کرد و استانهای تهران و مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند.